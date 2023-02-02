Путин планирует усилить напряжение на северо-восточных границах Украины: в ISW указали два мотива

Оккупанты делают все возможное для того, чтобы максимально растянуть линию фронта. Для этого россияне планируют усилить напряжение на северо-восточных границах нашего государства.

На это обратили внимание в Институте по изучению войны. По данным аналитиков, Путин, возможно, создает условия для дальнейшего усиления напряжения на северо-восточных границах Украины. Таким образом, захватчики могут стремиться буквально прижать ВСУ к северным приграничным районам.

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Напряжение продолжает нарастать

По имеющейся информации, Путин 1 февраля провел совещание. Во время него обсуждали возобновление жилищной инфраструктуры Крыма, Белгородской, Брянской и Курской области после якобы обстрелов Украины. По словам диктатора из Кремля, приоритетом является прекращение обстрелов пограничных регионов. Но эта задача – "дело военного ведомства".

Путин, когда продолжает активно разгонять вбросы об опасности обстрелов, может преследовать еще одну цель. Сделать так, чтобы россияне боялись вероятного наступления со стороны Украины. Так что продолжали поддерживать так называемую "спецоперацию".

Ну и для Путина может быть важно распылить украинское войско. Чтобы часть наших защитников отошла от критических направлений продвижения в северо-восточные приграничные районы. В то же время в Институте считают эту идею неудачной. Ведь украинское военное руководство не наблюдает возможной угрозы, например, из той же Беларуси.

Со всем тем, активность вблизи Белгородской, Брянской и Курской областей все равно не останется без внимания нашего войска. Определенная часть защитников будет близ этих районов, чтобы оперативно реагировать на возможную, хоть и не 100-процентную, угрозу.

Россия планирует наступление 24 февраля

Об этом в эфире французского телеканала рассказал министр обороны Алексей Резников. По его словам, оккупанты чрезвычайно зависимы от определенного символизма. Так что они могут возобновить большое наступление в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

По мнению министра обороны, оккупанты могут наступать на Донбассе и на Юге Украины. И к этому наши военные готовы, ведь знают, что от врага можно ждать всего.

Этими словами глава ведомства напомнил международным партнерам, что нам нужно больше военной помощи. Оружие и техника позволят нам держать инициативу в своих руках.