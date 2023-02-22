Боятся за жизнь диктатора: возле "Лужников" установили установку ПВО

В Москве стартовал масштабный пропагандистский концерт на стадионе "Лужники", В месте, где выступал бункерный диктатор, установили систему ПВО.

Российские СМИ утверждают, что систему ПВО заметили на Воробьевых горах – напротив "Лужников".

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Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил, что на обнародованных в сети кадрах засветился комплекс "Панцирь-С1".

"Панцирь-С1" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.

По словам Левиева, ранее о наличии ПВО рядом с "Лужниками" он не слышал, но такие же системы уже ранее установили в:

Ново-Огарево возле резиденции Путина,

на крыше здания Минобороны,

на крыше офис-центра возле Кремля.

Основатель Conflict Intelligence Team предположил, что размещение ПВО во время подобных мер в Москве, вероятно, стало нормальной практикой.

Напротив "Лужников" заметили установку ПВО: смотрите видео

В среду, 22 февраля, на стадионе "Лужники" в Москве оккупанты запланировали большой концерт-митинг к годовщине вторжения. Туда уже согнали массовку.

Между выступлениями военных и артистов ведущие произносят патриотические речи, периодически ругая страны Запада. Теперь, кроме тезисов "своих не бросаем", раздаются слова "мы все с вами одной крови".