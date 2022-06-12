На**р идут сразу, – Гайдай о звонках россиян с требованиями сдать Луганщину

Глава Луганской ОВА рассказал, как с ним пытаются общаться россияне. Мол, они выражают требования сдачи региона, но разговоры всегда очень кратки.

Сергей Гайдай даже рассказал, куда именно посылает звонящих людей. Об этом чиновник рассказал в интервью одному из украинских СМИ.

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Именно их нужно демилитаризовать, – Гайдай

Глава ОВА подтвердил, что иногда общается с россиянами в соцсетях. Однако говорит, что никогда с ними не созванивается.

Они пытаются мне звонить по телефону. Стандартная история: говорят сдавать область. На**р идут сразу. Блокирую все телефоны,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что именно Россию и нужно демилитаризовать. Ведь россияне сейчас угрожают безопасности всего мира.

Такие предложения не редкость

Еще с начала вторжения россияне пытались склонить к коллаборационизму многих руководителей городов и сел. Чиновникам обычно приходили СМС, где говорилось о том, что можно сдать город без боя. Мол, тогда не будет потерь среди мирного населения.

В частности, такое "письмо" пришло 7 марта заместителю председателя Харьковской ОВА Роману Семенусе. На такие предложения он ответил четко и кратко: "Иди на **!".

Однако были те, кто все же соглашался изменить Украине. Например, 28 февраля СБУ объявила подозрение в госизмене мэру Купянска, который якобы хотел сдать город.

Какая сейчас ситуация в Луганской области

Сейчас самая упорная борьба продолжается за город Северодонецк. Россия пытается принять его уже несколько недель. Наши воины продолжают удерживать свои позиции, чем сдерживают от дальнейшего продвижения большую часть русской армии.

11 июня Гайдай рассказал, что наши защитники там уверенно побеждают в уличных боях . Однако Россия стянула к населенному пункту очень много артиллерии, уничтожающей дом за домом.

Постоянные бои идут в городе Северодонецк. Территорию завода Азот обстреливают очень мощно, уничтожая там все. Там даже масло вытекло из радиаторов. Очень мощный пожар был,

– рассказал тогда чиновник.

Он добавил, что обычно обстрелы улиц начинаются, когда их только захватывают наши защитники. Поэтому постоянно приходится производить перегруппировку.

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