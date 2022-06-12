Сергій Гайдай навіть вказав, куди саме посилає людей, які телефонують. Про це посадовець розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

Раніше У Зеленського різко відповіли на цинічні пропозиції здати росіянам частину України

Саме їх треба демілітаризувати, – Гайдай

Голова ОВА підтвердив, що інколи спілкується з росіянами в соцмережах. Проте каже, що ніколи з ними не зідзвонюється.

Вони намагаються мені телефонувати. Стандартна історія: кажуть здавати область. На**р ідуть одразу. Блокую всі телефони,

– сказав Гайдай.

Він додав, що саме Росію і треба демілітаризувати. Адже росіяни зараз загрожують безпеці всього світу.

Такі пропозиції не рідкість

Ще від початку вторгнення росіяни намагалися схилити до колабораціонізму багатьох керівників міст і сіл. Посадовцям зазвичай приходили СМС, де мовилося про те, що можна здати місто без бою. Мовляв, тоді не буде втрат поміж мирного населення.

Зокрема такий "лист" прийшов 7 березня заступнику голови Харківської ОВА Роману Семенусі. На такі пропозиції він відповів чітко і коротко: "Іди на**й!".

Проте були ті, хто все ж погоджувалися зрадити Україну. Для прикладу, 28 лютого СБУ оголосила підозру в держзраді меру Куп'янська, який нібито хотів здати місто.

Яка зараз ситуація на Луганщині

Наразі чи не найзапекліша боротьба триває за місто Сєвєродонецьк. Росія намагається взяти його вже кілька тижнів. Наші воїни продовжують утримувати свої позиції, чим стримують від подальшого просування велику частину російської армії.

11 червня Гайдай розповів, що наші захисники там впевнено перемагають у вуличних боях. Проте Росія стягнула до населеного пункту дуже багато артилерії, якою нищить будинок за будинком.

Постійні бої йдуть в місті Сєвєродонецьк. Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, знищуючи там все. Там навіть мастило витекло з радіаторів. Дуже потужна пожежа була,

– розповів тоді посадовець.

Він додав, що зазвичай обстріл вулиць починається, коли їх тільки захоплюють наші захисники. Тому постійно доводиться робити перегрупування.

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