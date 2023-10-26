Новые пакеты помощи и разговор с военным руководством: Зеленский обратился к украинцам

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о двух новых пакетах помощи для Украины. Также президент провел военный кабинет с руководителями, ответственными за оборону страны.

В частности, он поднял темы поставок снарядов и техники, а также обсудил стратегическую ситуацию на фронте. Главные тезисы по вечернему обращению Зеленского – передает 24 Канал .

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Международное сотрудничество

В вечернем обращении 26 октября Владимир Зеленский рассказал, что Украина получила два новых пакета военной помощи – от США и Дании. Соединенные Штаты предоставят Вооруженным Силам ракеты для ПВО и Himars, а также боеприпасы. Общая сумма военной помощи от страны составляет 150 миллионов долларов.

Дания передаст украинской армии пособия на сумму более 500 миллионов долларов. В него вошла дополнительная бронетехника для наших воинов – танки, БМП. Также в суды входят дроны. К тому же президент рассказал о разговоре с премьер-министром страны – оно касалось дальнейшего оборонного сотрудничества, сохранения единства в Европе и Формулы мира.

Также Зеленский сообщил, что принял участие в работе Европейского совета – он готовит несколько шагов, которые Украина ждет.

Это касается и новых санкций против России и новых шагов в поддержке Украины. Мы особенно ожидаем политического решения ЕС о начале переговоров по членству нашего государства и со своей стороны мы делаем все, чтобы быть готовыми,

– рассказал президент.

Решение внутренних вопросов

Владимир Зеленский также рассказал, что подписал закон о "ПЭПах", политически значимых лицах. Он усугубляет финансовый мониторинг жизни ключевых государственных чиновников и народных депутатов. Также он служит доказательством серьезности намерений Украины вступить в Европейский Союз. Также это станет шагом к чистоте государственных органов.

Также президент обсудил и вопросы фронта. Он провел Военный кабинет. Это особый формат работы с командующими, руководителями разведки, Службой безопасности Украины, министром обороны. Глава государства заслушал доклады генералов Сырского, Тарнавского, Игнатова, Москалева, Содоля, Главкома Залужного, руководителя ГУР Буданова и руководителя внешней разведки Литвиненко.

Наши стратегические задачи. Снабжение для воинов – снаряды, техника. Украинский оборонно-промышленный комплекс. Наращиваем наши возможности и отчетливее видим завершение войны украинской победой,

– акцентировал Зеленский.

В конце он подчеркнул, что враг непростой и проще не станет, но Украина будет становиться более мощной. Для того чтобы навсегда зафиксировать в истории, что российская империя на украинскую землю больше не придет.

Обращение Зеленского 26 октября: смотрите видео