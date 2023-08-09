Действующий нардеп Анатолий Гунько получил подозрение: его поймали на огромной взятке

НАБУ и САП поймали действующего депутата Верховной Рады и двух его помощников на взятке в размере 85 тысяч долларов. Речь идет о нардепе Анатолии Гунько.

НАБУ начало расследование после заявления предпринимателя, у которого требовали взятку.

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Нардеп требовал взятку за землю

Правоохранители не называют имя подозреваемого, однако сообщили, что он является главой ВСК по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины. Эту должность занимает действующий депутат Анатолий Гунько.

Гунько предложил предпринимателю получить под обработку землю, принадлежащую государству. Он требовал 130 долларов за гектар земли. По договоренности нардеп должен был передать 1700 гектаров земли и получить за это 221 тысячу долларов США. Сумма в 85 тысяч долларов должна была стать авансом за "услуги".

Действующего нардепа разоблачили на взятке / НАБУ и САП

Именно при передаче аванса НАБУ разоблачили депутата и двух помощников.

Разоблачение на взятке действующего нардепа: смотрите видео

Дело Анатолия Гунька