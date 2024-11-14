Любит Лукашенко, надеется на Трампа и угрожает Зеленскому: что известно о Евгении Шевченко

Скандальный нардеп Евгений Шевченко снова попал в медиапространство около недели назад. Он начал угрожать в своем телеграм-канале Владимиру Зеленскому, из-за чего нарвался на критику. Но этот скандал далеко не единственный, чем запомнился Шевченко.

24 Канал коротко напомнит читателям, кто такой Евгений Шевченко, который получил подозрение в государственной измене. Ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Шевченко угрожал Зеленскому, власть отреагировала

Давай, Вова, давай! Время, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций,

– написал нардеп 7 ноября в телеграм-канале.

Это был призыв к Зеленскому начать переговоры с Москвой. Нардеп обещал поддержку, мол, если нужно, "снова поедет в Минск".

"Все решим. Ты только начни. А не хочешь – тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", – обратился он к президенту.

На эти угрозы отреагировал Андрей Ермак – также в телеграм-канале.

"Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости", – написал он.

Интересно, что в своем телеграм-канале Шевченко быстро ответил Ермаку. Он призвал "не травить народных депутатов", а вообще сообщение руководителя ОП "уже читают в США". А в предыдущем посте настаивал, что Шуфрич, Дубинский и Дмитрук должны вернуться в зал Верховной Рады. Даже написал об этом письмо Трампу и Вэнсу.

Руслан Стефанчук в фейсбуке также жестко высказался о Шевченко.

"Отдельные народные депутаты, которые имеют фамилию украинского классика-пророка, в своих информационных "испражнениях" демонстрируют полное пренебрежение к справедливому стремлению украинцев победить в войне. В то же время этот информационный шлак таких народных избранников не только полон хамства и невежества, что изначально является родовым признаком уродов с северной границы, но и направлен на разъединение украинской нации", – написал он.

Залогом победы, как отметил Стефанчук, являются единство украинского народа, героизм украинских воинов и полная поддержка партнеров.

Другие зрадофильские нарративы, прикрытые стремлением как можно быстрее съездить "на драники" к агрессору, – не только не имеют ничего общего с демократическими свободами, но и со статусом народного избранника,

– подчеркнул глава Верховной Рады.

Через неделю, 14 ноября, Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора объявили Шевченко подозрение в государственной измене. Речь идет о том, что нардеп систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора, распространял фейки Кремля о событиях в Украине и ее внешнеполитическом курсе, а в октябре – ноябре 2024 года распространял ложную информацию о командовании Сил обороны Украины и настроениях внутри общества.



Настроения Шевченко меняются мгновенно / Скриншот 24 Канала

Работает ли Шевченко в ГУР

8 ноября Андрей Юсов заявил, что Шевченко не является сотрудником ГУР. Таким образом в ГУР ответили на упреки, мол, Шевченко помогал разведчикам и действительно ездил в Минск. Также сам нардеп говорил, что связан с разведкой. Впрочем, слова Юсова он не комментировал.

Собственно, о связи "Шевченко – ГУР – Минск" год назад в интервью рассказал Кирилл Буданов.

Мы задействовали все каналы связи, которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного. Ради того, чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну и, когда произошло вытеснение и бегство российской армии, не допустить повторных попыток захода с территории Беларуси, или попыток нанесения ударов,

– сказал тогда руководитель ГУР.

На вопрос, кто этот депутат, Буданов ответил: "Все понимают – это господин Шевченко, Евгений. Мы пользуемся возможностями его коммуникации, его связями. Особо сильно никогда это не скрывали. Он является эффективным в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно помогает нам, давайте так это назовем. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему".

Другие скандалы, связанные с Шевченко

Этот нардеп давно дружит с Лукашенко. Например, в 2021 году поехал в Минск, где заявил, что треть украинцев хотела бы видеть белорусского диктатора своим президентом. И поддержал Лукашенко, когда тот задержал оппозиционера Романа Протасевича. За это Шевченко поплатился депутатским мандатом от "Слуги народа".

Также в 2021 году Шевченко говорил, что хотел бы поехать в Донецк, потому что там "наши люди стреляют друг в друга". В целом он выступал против Революции Достоинства, поэтому нардепа радостно включали в эфир российские каналы и каналы Медведчука. Шевченко поддерживал Азарова и Шария, критиковал Кулебу и Ульяну Супрун и известен особой ненавистью к Джорджу Соросу.



Шевченко не любит Сороса / Скриншот 24 Канала

Зато любит УПЦ МП. Нардеп не поддержал запрет московской церкви и требовал вернуть кремлевским попам Киево-Печерскую Лавру.

"Все-таки запрет УПЦ МП несет Божью кару для своих обидчиков. Самый мощный в истории человечества ураган Милтон надвигается на Штаты (...) Нельзя было трогать церковь!" – убежден он.

И вообще Шевченко поддерживает диктатуры. Когда в январе 2022 года в Казахстане были протесты, он написал: "Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан".

Теперь же нардеп надеется на Трампа, который "поможет Украине провести выборы" и накажет Сергея Стерненко, с которым Шевченко имеет личные счеты.



Шевченко надеется, что "дальше действовать будем мы" / Скриншот 24 Канала

Справка. Евгений Шевченко родился в Мелитополе, имеет диплом юриста. Занимал руководящие должности в ряде компаний. Дважды баллотировался в Верховную Раду в 2012 и 2014 годах, прошел в 2019 году от "Слуги народа". К слову, тогда был доверенным лицом Зеленского. В 2022 году присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины". Член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики, руководитель группы по межпарламентским связям с Казахстаном.