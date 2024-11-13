Скандал с закупками для ВСУ: семья нардепа Касая инвестирует в элитную недвижимость в Дубае

Журналисты обнаружили, что родственники народного депутата Геннадия Касая приобрели апартаменты в Дубае во время полномасштабной войны. Речь идет о покупке элитной недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах дочерью и племянником нардепа от фракции "Слуга народа".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на программу "Схемы". Суммарная стоимость жилья, приобретенного в 2022–2023 годах, составляет более одного миллиона долларов, или же примерно 37 миллионов гривен по тогдашнему курсу.

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За кулисами закупок для ВСУ

Это произошло на фоне скандала с поставками для ВСУ, когда компании, связанные с семьей депутата, поставляли армии куртки по завышенным ценам.

Заседание временного следственного комитета по экономической безопасности Верховной Рады, где исследовали закупки Минобороны турецкой одежды для военных / Фото "Радио Свобода"

Информацию о квартирах членов семьи депутата в премиум-классных жилых комплексах журналисты нашли в утечке из государственных реестров ОАЭ, который получил и верифицировал OCCRP – проект по освещению коррупции и организованной преступности.

По данным расследования, четыре апартамента в роскошных жилых комплексах принадлежат Полине Касай – дочери нардепа, и Александру Касаю – его племяннику.

Полина Касай, на момент покупки 22-летняя дочь нардепа, в апреле 2022 года приобрела двухкомнатную квартиру в комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов.

С 2022 года Полина указывает на своей странице в социальных сетях, что работает старшим контент-менеджером в украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine.

Согласно информации из государственных реестров, у нее нет собственной недвижимости в Украине. А прописана она в доме родителей в Запорожье. К тому же зарегистрирована, как ФЛП, с основной деятельностью – "обработка данных".

В 2019 году Полина Касай зарабатывала как контент-менеджер от 150 до 950 гривен за проект / Фото "Радио Свобода"

В то же время ее 25-летний кузен Александр купил квартиру в небоскребе Studio One в районе Dubai Marina за 202,5 тысячи долларов. Впоследствии он инвестировал еще 770 тысяч долларов в две другие квартиры в Дубае, в частности в комплексе Palm Views West на острове Palm Jumeirah. Кроме того, он имеет в собственности несколько объектов недвижимости, которые были приобретены во время войны.

Происхождение средств: никаких объяснений

Журналисты обратились к Геннадию Касаю с вопросом об источнике средств на приобретение недвижимости его родственниками. Депутат ответил, что его дочь и племянник являются "самостоятельными людьми" и принимают финансовые решения без консультаций с ним.

В то же время он не предоставил никаких комментариев о возможном происхождении денег, хотя отметил, что якобы не имел отношения к закупкам для Минобороны.

Однако журналисты подняли данные, согласно которым официальные доходы Полины Касай не соизмеримы со стоимостью приобретенного ею жилья в Дубае. Ее прибыль за последние три года составила лишь 3 миллиона гривен, что в 3,5 раза меньше стоимости первой квартиры.

Кроме того, Александр Касай, по информации из его профиля, зарабатывал спортом и частично бизнесом в области авиации, однако доходы, как показало расследование, также не покрывали сумму, потраченную на недвижимость.

Куртки по завышенным ценам: детали скандала

Имя Александра Касая фигурировало в другом расследовании. Его компания Vector Avia стала поставщиком курток для Минобороны, однако СМИ выяснили, что цены на эту одежду были втрое выше указанных в турецких таможенных документах, а качество курток было несоответствующим.

Это стало предметом расследования НАБУ, поскольку ведомство проверяло версию, что чиновники МО Украины могли вступить в сговор с компанией Vector Avia.

На сегодняшний день дело по закупкам курток остановлено, но не закрыто. Комитет нацбезопасности, членом которого является Геннадий Касай, не комментирует свою роль в рассмотрении закупок. Служба безопасности Украины заявила, что ждет возвращения фигурантов для завершения досудебного расследования.

Доходы от аренды в Дубае

По данным утечки из реестров ОАЭ, семья Касаев сдает свою недвижимость в аренду: дочь депутата получает за свое жилье более 23 тысяч долларов ежегодно, а Александр – более 65 тысяч долларов. Однако никаких налоговых платежей с этих доходов в Украине не зафиксировано.

Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно декларации, имеют значительные доходы от предпринимательской деятельности. Это позволяет семье делать миллионные инвестиции даже в военное время.

Также семья успела приобрести апартаменты в Дубае в элитном комплексе, где цена одной квартиры достигает нескольких миллионов гривен. Подобные апартаменты обычно имеют панорамные окна с видом на море или город, роскошные спальни, дизайнерские кухни со всеми современными удобствами, а также доступ к бассейнам, фитнес-центров, спа и закрытых пляжей. Это все обеспечивает высокий уровень комфорта, который привлекает элитных покупателей со всего мира.

Комплекс Palm Views West / Фото "Радио Свобода"

Кроме инвестиций в квартиры в ОАЭ, за год войны семейство Касаев значительно расширило свой автопарк. Семья приобрела новый автомобиль BMW M760LI за 3,5 миллиона гривен, микроавтобус Volkswagen Multivan за 1,3 миллиона гривен, а также две машины Fiat Nuovo Doblo 2016 года, каждая стоимостью 25,6 тысячи гривен.

К тому же в автопарк добавились грузовик Renault Magnum 440 2006 года за 19,2 тысячи гривен, экскаватор-погрузчик JCB 3CX 2017 стоимостью 162 тысячи гривен и три прицепа общей стоимостью 45 тысяч гривен.