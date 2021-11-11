Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке Лероса утром 11 ноября в 10:14. Он проиллюстрировал его фотографией в своем автомобиле.

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Нардеп сообщил, что к нему приехали представители Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора. Сейчас он ждет своего адвоката. Чего касается подозрение – Лерос пока не знает.

Обратите внимание! 24 канал пытается получить комментарий у правоохранителей. Как только нам удастся с ними пообщаться, мы дополним эту новость.

Текст публикации Гео Лероса в фейсбуке:

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока что мне неизвестно, за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это никому не секрет. "Другое мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни и свободы. Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро".

Новость дополняется...