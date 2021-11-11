Відповідний допис з'явився у фейсбуці Лероса зранку 11 листопада – о 10:14. Він проілюстрував його фотографією у своєму автомобілі.

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Нардеп повідомив, що до нього приїхали представники Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора. Наразі він чекає свого адвоката. Чого стосується підозра – Лерос поки не знає.

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Текст допису Гео Лероса у фейсбуці:

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це нікому не секрет. "Інша думка" у державі Зеленського стає небезпечною для життя в свободи. Трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко".

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