Нардеп из "Слуги народа" Гевко попал в ДТП, погиб человек

Украинский депутат стал участником аварии, из-за которой погиб человек. Речь идет о Владимире Гевко. Он заявил, что с первых минут после ДТП сотрудничает со следствием.

В воскресенье вечером, 19 марта, народный избранник от "Слуги народа" Владимир Гевко констатировал, что стал участником ужасного ДТП. С его слов понятно, что следствие по этому делу уже началось.

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Депутат пообещал сотрудничать с правоохранителями

Гевко акцентировал, что был одним из участников этого ужасного инцидента и выжил. Однако другого – врачи, к сожалению, спасти не смогли.

С первых минут этой трагедии я сотрудничаю со следствием и буду сотрудничать в дальнейшем. Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях,

– говорится в сообщении.

Кроме того, избранник отметил, что до сих пор не может прийти в себя. По его словам, к сожалению, "трагедии на дороге – не редкость, однако нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами".

Мне очень тяжело от случившегося. Знаю, что родственникам погибшего еще труднее. Я не знаю, как найти силы пережить эту трагедию. Еще раз приношу искренние соболезнования семье погибшего,

– написал он.

Гевко принес искренние соболезнования и прощения близким погибшего, хотя и подчеркнул, что нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Также он пообещал со своей стороны сделать все, чтобы его семья получила всю поддержку и помощь.



Пост Владимира Гевко о ДТП при его участии / Скриншот с фейсбука нардепа

Смертельное ДТП на Прикарпатье

Вспомним к этой теме, что недавно смертельная дорожно-транспортная природа с автобусами случилась на Прикарпатье. Собственно, в селе Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области столкнулись "Фольксваген" и "Эталон". Из-за этого погиб один человек. Еще 18 – пострадали.