Нардепа Ковалева исключили из фракции "Слуга народа": он до сих пор на оккупированной территории

Народного депутата Алексея Ковалева официально исключили из состава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Известно, что он все еще добровольно находится на оккупированной территории.

Политическая партия "Слуга народа" и одноименная фракция в Верховной Раде обнародовали совместное заявление относительно исключения Ковалева. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции в ВРУ Юлия Палийчук.

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Почему нардепа исключили из фракции

Депутаты подчеркнули, что Алексей Ковалев на данный момент находится на временно захваченной территории Херсонщины. И, судя по его интервью в медиа, делает это добровольно.

По словам нардепа, он общается с российскими военными и не выступает против российской агрессии и оккупации.

Кроме того, нардеп:

не посещает пленарные заседания Верховной Рады,

не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты.

Сам Ковалев рассказывает, что он оказывает на временно захваченной территории гуманитарную помощь. "Адекватных объяснений относительно своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат руководству фракции не предоставил", – написала пресс-секретарь.

Депутата подозревают в госизмене

Во фракции "Слуги народа" подчеркнули, что поведение Алексея Ковалева вызывает подозрение в осуществлении им государственной измены.

На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более – с членством во фракции "Слуга народа". Его поведение не только бросает тень на имидж партии,

– говорят депутаты.

Поэтому политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде приняли совместное решение приостановить членство Алексея Ковалева во фракции.

Против Ковалева хотят возбудить дело

Также депутаты обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на оккупированных территориях и его общения с оккупационными войсками.

По заключениям следствия, партия и фракция впоследствии примут политические решения в отношении этого депутата.

К слову, спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что десять нардепов сбежали из Украины и большинство из них – это представители ОПЗЖ. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали постановление, согласно которому Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного предлагают лишить депутатских мандатов.

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