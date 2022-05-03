Політична партія "Слуга народу" та однойменна фракція у Верховній Раді оприлюднили спільна заяву щодо виколючення Ковальова. Про це повідомила речниці фракції у ВРУ Юлія Палійчук.

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Чому нардепа виключили з фракції

Депутати наголосили, що Олексій Ковальов наразі перебуває на тимчасово захопленій території Херсонщини. І, судячи з його інтерв’ю у медіа, робить це добровільно.

За словами нардепів, він спілкується із російськими військовими та не виступає проти російській агресії та окупації.

Крім того, нардеп:

не відвідує пленарні засідання Верховної Ради,

не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти.

Сам Ковальов розповідає, нібито він надає на тимчасово захопленій території гуманітарну допомогу. "Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат керівництву фракції не надав", – написала речниця.

Депутата підозрюють у держзраді

У фракції "Слуги народу" наголосили, що поведінка Олексія Ковальова викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції "Слуга народу". Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії,

– кажуть депутати.

Саме тому політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді ухвалили спільне рішення призупинити членство Олексія Ковальова у фракції.

Проти Ковальова хочуть порушити справу

Також депутати звернулися до генпрокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на окуповані території та його спілкування з окупаційними військами.

За висновками слідства, партія і фракція згодом ухвалять політичні рішення щодо цього депутата.

До слова, спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що десятеро нардепів втекли з України й більшість з них – це представники ОПЗЖ. Окрім того, у Верховній Раді зареєстрували постанову, відповідно до якої Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного пропонують позбавити депутатських мандатів.

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