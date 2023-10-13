Гостиничный бизнес на 50 миллионов долларов: как нардеп Крулько живет "на депутатскую зарплату"

Иван Крулько обогатился во время депутатства. Объясняет это продуманными инвестициями и удачной продажей имущества.

Журналисты Bihus.Info провели расследование относительно состояния депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько. Выяснилось, что пока он работает в парламенте, его состояние растет.

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Незадекларированный гостиничный бизнес

Иван Крулько является народным депутатом от "Батькивщины" с 2014 года и одним из заместителей Юлии Тимошенко в партии. Его младший брат Василий Крулько – депутат Закарпатского областного совета от "Батькивщины" с 2020 года.

Оба Крулько связаны с гостиничным бизнесом, а именно с сетью Apartel.

Гостинично-ресторанный бизнес появился и разрастается после попадания Ивана Крулько в Верховную Раду. Свежий объект был открыт уже во время полномасштабного вторжения России. Несмотря на то, что брат нардепа даже вспоминает о себе среди партнеров в этом бизнесе, ни один из двух Крулько не фигурирует в нем юридически и, соответственно, не декларировал этот бизнес,

– отмечают расследователи.

Не хотел открывать декларации, но открывает отели

В сентябре 2023 года Иван Крулько вместе с другими депутатами не поддержал открытие реестра электронных имущественных деклараций – якобы из соображений безопасности во время войны.

А в июне этого же года нардеп был на открытии частного гостинично-ресторанного комплекса Apartel Uzhhorod. Василий Крулько торжественно перерезал ленту нового туристического объекта. В 2021 году Иван Крулько был на открытии отеля Huston в городе Хуст, он также указан на сайте Apartel. В 2020 году жена нардепа стала владелицей апартамента в первом апарт-отеле сети Apartel в Шаяне.

Брат нардепа дает интервью как соучредитель сети Apartel, хотя по данным реестра юрлиц не является совладельцем компаний, задействованных в возведении и функционировании сети Apartel. Это может свидетельствовать о том, что официально в бизнесе Apartel фигурируют не все, кто за ним действительно стоит,

– говорится в издании.

Права на товарный знак Apartel имеет Оксана Сабадош, теща Василия Крулько. Также она указана как владелица ряда фирм в реестре юрлиц. ООО "Велос", ООО "Рикка Хуст", ООО "Рикка Хуст1", ООО "Рикка Хуст2", по словам журналистов, "оперируют землей под будущими огромными 5-звездными комплексами Apartel Skhidnytsya и Apartel Rikka Khust и возводимой там недвижимостью".

Иван и Василий Крулько / Фото Bihus.Info

Арендованные машины

В качестве соучредителей (партнеров) сети Apartel фигурируют Сергей Максименко, Михаил Мадярчик и Артем Орел. Их фамилии важны для понимания масштабов бизнеса Крулько.

Партия "Батькивщина" арендовала у Максименко микроавтобус Mercedes-Benz V250. "За средства налогоплательщиков, которые парламентские силы получают на финансирование своей деятельности из бюджета", пишут медийщики. На этом автобусе Крулько приезжал в Верховную Раду в 2021 году.

Жена Крулько якобы арендовала у Максименко кроссовер Lexus NX200 и регулярно ездила на нем в 2023 году.

Смотрите журналистское расследование относительно Ивана Крулько

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И приобретенные квартиры

В 2017 году уже Максименко купил у жены Ивана Крулько земельный участок в Киевской области.

"В настоящее время Максименко юридически значится то директором, то собственником в фирмах, задействованных в возведении объектов сети", – пишет издание.

Михаил Мадярчик в 2019-м приобрел у Ивана Крулько квартиру в ЖК "Британский квартал" – в шесть раз дороже, чем нардеп в нее инвестировал.

Артем Орел (он считается директором в одной из фирм тещи Василия Крулько) в 2018 году приобрел у нардепа Крулько земельный участок в Киевской области.

В 2013 году, то есть до избрания депутатом, Иван Крулько владел квартирой в Броварах, 6-летней Honda Civic и участками Киевской и Херсонской областях. Через несколько лет Крулько обогатился и смог себе позволить гораздо больше.

Состояние Ивана Крулько на 2019 год:

две квартиры и паркоместо в престижном столичном ЖК "Французский квартал 2";

бокс в гаражном кооперативе;

два кроссовера BMW X1 (2011 год выпуска) и X5 (2016 год выпуска);

часть упомянутой земли на Киевщине и Херсонщине.

Как комментирует состояние сам Иван Крулько

Он говорит, что не имеет никакого отношения к сети Apartel и не получает доходов от ее деятельности, а рост своего состояния в течение депутатства объясняет так: удачно продавал имущество и инвестировал в столичные квартиры на этапе строительства.

Что по азартным играм

Журналисты добавляют: когда-то Иван Крулько резко высказывался по поводу легализации азартных игр, но в Apartel Uzhhorod планируют открыть казино.