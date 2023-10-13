Журналісти Bihus.Info провели розслідування стосовно статків депутата від "Батьківщини" Івана Крулька. З'ясувалося, що доки він працює в парламенті, його статки ростуть.

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Незадекларований готельний бізнес

Іван Крулько є народним депутатом від "Батьківщини" із 2014 року та одним із заступників Юлії Тимошенко у партії. Його молодший брат Василь Крулько – депутат Закарпатської обласної ради від "Батьківщини" з 2020-го року.

Обидва Крульки пов'язані з готельним бізнесом, а саме з мережею Apartel.

Готельно-ресторанний бізнес з'явився та розростається після потрапляння Івана Крулька до Верховної Ради. Свіжий об'єкт відкрили вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Попри те, що брат нардепа навіть згадує себе серед партнерів у цьому бізнесі, жоден із двох Крульків не фігурує у ньому юридично і, відповідно, не декларував цей бізнес,

– зазначають розслідувачі.

Не хотів відкривати декларації, але відкриває готелі

У вересні 2023-го Іван Крулько разом із іншими депутатами не підтримав відкриття реєстру електронних майнових декларацій – буцімто з міркувань безпеки під час війни.

А у червні цього ж року нардеп був на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod. Василь Крулько урочисто перерізав стрічку нового туристичного об'єкту. 2021 року Іван Крулько був на відкритті готелю Huston в місті Хуст, він також указаний на сайті Apartel. 2020 року дружина нардепа стала власницею апартаменту в першому апарт-готелі мережі Apartel у Шаяні.

Брат нардепа дає інтерв’ю як співзасновник мережі Apartel, хоча, за даними реєстру юросіб, не є співвласником компаній, задіяних у зведенні і функціонуванні мережі Apartel. Це може свідчити про те, що офіційно в бізнесі Apartel фігурують не всі, хто за ним насправді стоїть,

– ідеться у виданні.

Права на товарний знак Apartel має Оксана Сабадош, теща Василя Крулька. Також вона вказана як власниця низки фірм у реєстрі юросіб. ТОВ "Велос", ТОВ "Рікка Хуст", ТОВ "Рікка Хуст1", ТОВ "Рікка Хуст2", за словами журналістів, "оперують землею під майбутніми величезними 5-зірковими комплексами Apartel Skhidnytsya і Apartel Rikka Khust та нерухомістю, що наразі там зводиться".

Іван і Василь Крульки / Фото Bihus.Info

Орендовані машини

Як співзасновники (партнери) мережі Apartel фігурують Сергій Максименко, Михайло Мадярчик і Артем Орел. Їхні прізвища важливі для розуміння масштабів бізнесу Крульків.

Партія "Батьківщина" винайняла в Максименка мікроавтобус Mercedes-Benz V250. "За кошти платників податків, які парламентські сили отримують на фінансування своєї діяльності з бюджету", пишуть медійники. На цьому автобусі Крулько приїздив під Верховну Раду 2021 року.

Дружина Крулька нібито орендувала в Максименка кросовер Lexus NX200 і регулярно їздила на ньому 2023 року.

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І придбані квартири

2017 року вже Максименко купив у дружини Івана Крулька земельну ділянку на Київщині.

"Нині Максименко юридично значиться то директором, то власником у фірмах, задіяних у зведенні об'єктів мережі", – пише видання.

Михайло Мадярчик у 2019-му придбав у Івана Крулька квартиру в ЖК "Британський квартал" – у шість разів дорожче, ніж нардеп у неї інвестував.

Артем Орел (він значиться директором в одній із фірм тещі Василя Крулька) у 2018-му році придбав у нардепа Крулька земельну ділянку в Київській області.

2013 року, тобто до обрання депутатом, Іван Крулько володів квартирою у Броварах, 6-річною Honda Civic і ділянками на Київщині та на Херсонщині. За кілька років Крулько збагатився і зміг собі дозволити значно більше.

Статки Івана Крулька на 2019 рік:

дві квартири та паркомісце у престижному столичному ЖК "Французький квартал 2";

бокс у гаражному кооперативі;

два кросовери BMW X1 (2011 рік випуску) та X5 (2016 рік випуску);

частина згаданої землі на Київщині та на Херсонщині.

Як коментує статки сам Іван Крулько

Він каже, що не має жодного відношення до мережі Apartel і не отримує прибутків від її діяльності, а зростання своїх статків протягом депутатства пояснює так: вдало продавав попереднє майно та інвестував у столичні квартири на етапі будівництва.

Що по азартних іграх

Журналісти додають: колись Іван Крулько різко висловлювався щодо легалізації азартних ігор, але в Apartel Uzhhorod планують відкрити казино.