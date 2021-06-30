Больше, чем годовая зарплата: нардеп Лабунская планирует отпуск за более 750 тысяч – СМИ
30 июня 2021 , 18:33Читати новину українською
Источник:"Через плечо"
Нардеп от "Батькивщины" Анжелика Лабунская планирует отпуск за более 750 тысяч гривен. Об этом она, вероятно, писала в телефонных сообщениях.
Соответствующие фотографии опубликовали в телеграм-канале. На них заметно переписку нардепа.
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Лабунская планирует отдых за более 750 тысяч
В телеграме, очевидно, опубликовали переписку нардепа от "Батькивщины" Анжелики Лабунской.
Народный депутат Анжелика Лабунская из фракции "Батькивщина", готовится к летнему отдыху в США и Доминикане с таким бюджетом – 20 тысяч долларов и 219 тысяч гривен. То есть 760 000 гривен,
– говорится в сообщении.
Что известно о доходах Анжелики Лабунской
- В декларации нардеп вписала зарплату в Верховной Раде – 451 134 гривны и 255 860 гривен средств на выполнение депутатских полномочий.
- У нее также есть более 59,4 миллиона гривен сбережений.
- Кроме того, общественная органиация "ОПОРА" писала, что Лабунская получила более 81 тысячи гривен пособия по временной нетрудоспособности.