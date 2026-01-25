Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха умер после тяжелого ДТП

25 января возле Львова нардеп Орест Саламах попал в дорожную аварию. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Источники 24 Канала подтвердили гибель Ореста Саламахи после ДТП.

Что известно о смертельном ДТП с Орестом Саламахой?

Смерть Саламахи после тяжелой аварии подтвердил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Сострадание близким", – говорится в сообщении Гетманцева.

По предварительной информации, ДТП произошло в Сокольниках. Саламаха был водителем квадроцикла, который выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.

После аварии нардепа пытались реанимировать. Его доставили в медучреждение. Впрочем, спасти не удалось. Орест Саламаха умер в больнице в 20:00.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. У нардепа осталось трое детей.

Кем был Орест Саламаха?