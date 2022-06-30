Нардеп-предатель Ковалев всё-таки выжил после подрыва автомобиля

Нардеп-предатель Алексей Ковалев всё-таки выжил после подрыва автомобиля. В настоящее время коллаборант находится в больнице.

Новость сообщил Сергей Хлань – советник главы Херсонской областной военной администрации. Соответствующую информацию он предоставил в дайджесте 127 дня войны.

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"Появился" подорванный Ковалев, нардеп-предатель записал видео из больницы, где сообщил, что жив. Я бы добавил, что пока жив,

– заявил Хлань.

Между тем, коллаборант Ковалев размечтался, что ему удастся вернуться "к своим прямым функциональным обязанностям" уже в ближайшее время. Предатель настолько ошибочно оценивает собственное положение, что собирается "работать" вплоть до 2023 года.

Автомобиль Ковалева подорвали

Тем временем источники в разведке сообщают, что за коллаборантами в Херсонской области охотятся все

Еще 22 июня Кирилл Буданов – руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердил, что автомобиль предателя взорвали. Тогда еще не было информации, в каком состоянии находится Ковалев.

В начале июня коллаборант фактически признал собственную измену. Он заявил, что пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. В частности, "обсуждали" аграрный сектор временно оккупированной Херсонской области.

Также Ковалев сделал маразматическое заявление, что "Россия – навсегда, и тесная интеграция с Россией уже происходит".

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