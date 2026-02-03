Пополнил фракцию "слуг": в Раде принял присягу новый нардеп Сергей Карабута

Во вторник, 3 февраля, во время пленарного заседания Верховной рады Сергей Карабута принял присягу народного депутата. Он вошел в парламент от партии "Слуга народа".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что известно о новом народном избраннике?

Во вторник, 3 февраля, Сергей Карабута пополнил фракцию "Слуга народа", которая находилась на грани потери большинства.

Ранее, 23 января, Центральная избирательная комиссия признала Карабуту нардепом Украины, после того, как Роман Кравец, которого СМИ связывали с телеграмм-каналом "Джокер", отказался от мандата и уехал в Израиль.

Карабута заменил однопартийца Александра Кабанова, который умер 14 января этого года. Таким образом новый народный избранник пополнил монобольшинство слуг. Сейчас партия насчитывает 228 депутатов.

К слову, в январе "слуги" потеряли трех депутатов. Одного из них, Дмитрия Наталуху, который стал председателем Фонда государственного имущества, должна заменить Татьяна Перепичай. А место погибшего в результате ДТП Ореста Саламахи остается свободным, поскольку он был избран в одномандатном округе.

Известно, что Карабута родился 3 января 1983 года. Он окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент", а также Межрегиональную академию управления персоналом.

С 2006 года является соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана Тревел". Кроме этого, занимал должность руководителя Киевского филиала ООО "Компания путешествия".

Сейчас проживает в Киеве.

Баллотировался в парламент под номером 156 в списке партии "Слуга народа".

Какие изменения в парламенте произошли недавно?