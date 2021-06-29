Уже не мать драконов: нардеп Скороход засветилась в пиджаке, на котором "разваливается" Рада
29 июня 2021 , 13:09Читати новину українською
Источник:24 канал
Народный депутат Анна Скороход пришла на заседание Верховной Рады в белом пиджаке с неоднозначным принтом. На нем изображен украинский парламент, который "разваливается".
Фото наряда народного депутата обнародовал в сети Ян Доброносов. Снимок журналист подписал словами: "Рада с собой".
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Скороход пришла в парламент в интересном пиджаке
Депутат пришла на заседание Верховной Рады в белом пиджаке. На спине в виде пазлов изображен украинский парламент, который разваливается.
Скороход снова поразила своим нарядом / Фото Яна Доброносова
Отметим, что Скороход часто появляется в Раде в интересном наряде.
Предварительный выбор одежды нардепки
- Недавно парламентарий пришла на заседание в довольно эксцентричном платье с высоким разрезом на ноге.
- Также она демонстрировала коллегам по Раде деловой жакет с огромным драконом, вышитым на спине, который выпускал пламя на здание Рады. Тогда ее сравнили с Дейенерис из "Игры престолов".