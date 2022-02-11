Вернусь на работу в статусе мамочки, – нардепка Устинова поехала рожать в США

Глава фракции "Голос" Александра Устинова беременна. Она уже почти 2 недели находится на больничном – совсем скоро должна родить дочь. Ориентировочную дату родов нардеп не сообщила.

Она рассказала, что довольно долго скрывала свою беременность. Не хотела афишировать новость из-за не слишком доброжелательных коллег.

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Устинова заверила, что оформить больничный ей порекомендовали врачи. Она же пыталась работать "до последнего".

Наконец наша семья вместе. Официально. Да, совсем скоро мы с моим мужем станем мамой и папой,

– написала Устинова.

Рожать в США

Муж Устиновой работает в США. Пара вынуждена была жить на 2 страны, несмотря на работу. Однако сейчас все временно изменится.

"Наша девочка сказала "хватит" и внесла коррективы в нашу "интернациональную" семейную жизнь еще до рождения. Поскольку Леша (супруг – 24 канал) не может приехать больше чем на 2 недели – чтобы быть вместе, когда малышка придет в мир, я поехала к мужу", – пояснила нардеп.

Чтобы избежать всех будущих вопросов, дочь будет гражданкой Украины,

– добавила она.

Устинова: сидеть в декрете не собираюсь

Нардеп подчеркнула, что выйдет на работу как можно быстрее.

"После рождения ребенка сидеть в декрете не собираюсь – очень много работы в Раде. Очень скоро выйду на работу в статусе мамочки", – пояснила она.

Сейчас ее обязанности исполняет Юлия Клименко.

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Полный текст публикации Александры Устиновой:

Наконец наша семья вместе, но вижу Дубинскому, который под санкциями США, это не дает покоя. Вместе с ним моей личной жизнью заинтересовались Страна.ua и сливные бачки Коломойского, которые на всю страну трубят о моей беременности.

Видимо, это связано с тем, что я зарегистрировала постановление о наложении санкций на Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в парламенте.

Официально. Да, совсем скоро мы с моим мужем станем мамой и папой. Поздравления принимаем здесь.

Я уже почти 2 недели на больничном, поскольку скоро должна родить дочь. Довольно долго скрывала свою беременность, зная "доброжелательных" коллег, работала и ходила на работу, пока врачи не убедили все же уйти на вынужденный больничный.

Наконец, хоть и на несколько месяцев, но наша семья вместе. Как многие из вас уже знают, кто нет – читайте декларации – мой муж работает в США и уже 3 года из-за его работы и моего гражданского долга мы живем на 2 страны, даже на 2 континента. Наша девочка сказала "хватит" и внесла коррективы в нашу "интернациональную" семейную жизнь еще до рождения.

Поскольку Леша приехать больше, чем на 2 недели не может, то чтобы быть вместе, когда малышка придет в мир, я поехала к мужу. Сейчас я обязана немного уделить время самому важному. Чтобы избежать всех будущих вопросов, дочь будет гражданкой Украины.

По важным рабочим вопросам с радостью поможет Юлия Клименко, которая официально с 1 февраля исполняет обязанности председателя фракции. А я, если все будет в порядке (а как же иначе), выйду очень скоро на работу уже в статусе мамочки. Цьом (через маску). Всех люблю (ну ок, почти всех).

P.S. Попутно передаю привет "недоброжелательным коллежкам" по фракции и не только, которые говорили, что этим меня будут "мочить". И вас тоже, не будьте злыми и подлыми, зло всегда возвращается.