Вона розповіла, що досить довго приховувала свою вагітність. Не хотіла афішувати новину через не надто доброзичливих колег.

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Устінова запевнила, що оформити лікарняний їй порекомендували лікарі. Вона ж намагалась працювати "до останнього".

Нарешті наша родина разом. Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом,

– написала Устінова.

Народжуватиме у США

Чоловік Устінової працює в США. Пара змушена була жити на 2 країни, зважаючи на роботу. Однак зараз все тимчасово зміниться.

"Наша дівчинка сказала "досить" і внесла корективи в наше "інтернаціональне" сімейне життя ще до народження. Оскільки Льоша (чоловік – 24 канал) не може приїхати більше ніж на 2 тижні – щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка", – пояснила нардепка.

Щоб уникнути всіх майбутніх запитань, донечка буде громадянкою України,

– додала вона.

Устінова: Сидіти в декреті не збираюсь

Нардепка наголосила, що вийде на роботу якнайшвидше.

"Після народження дитини сидіти в декреті не збираюсь – дуже багато роботи в Раді. Дуже скоро вийду на роботу у статусі матусі", – пояснила вона.

Наразі її обов'язки виконує Юлія Клименко.

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Повний текст публікації Олександри Устінової:

Нарешті наша родина разом, але бачу Дубінському, який під санкціями США, це не дає спокою. Разом з ним моїм особистим життям зацікавилися Страна.ua та зливні бачки Коломойського, які на всю країну трублять про мою вагітність.

Мабуть, це пов'язано з тим, що я зареєструвала постанову про накладення санкцій на Коломойського, яку вже кілька місяців блокують в парламенті.

Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом. Вітання приймаємо тут.

Я вже майже 2 тижні на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи "доброзичливих" колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний.

Нарешті, хоч і на кілька місяців, але наша родина разом. Як багато хто з вас уже знає, хто ні – читайте декларації – мій чоловік працює в США і вже 3 роки через його роботу і мій громадянський обов'язок ми живемо на 2 країни, навіть на 2 континенти. Наша дівчинка сказала "досить" і внесла корективи в наше "інтернаціональне" сімейне життя ще до народження.

Оскільки Льоша приїхати більше, ніж на 2 тижні не може, то щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка. Зараз я зобов'язана трохи приділити час найважливішому. Щоб уникнути всіх майбутніх запитань, донечка буде громадянкою України.

З важливих робочих питань радо допоможе Юлія Клименко, яка офіційно з 1 лютого виконує обов'язки голови фракції. А я, якщо все буде гаразд (а як же інакше), вийду дуже скоро на роботу уже в статусі матусі. Цьом (через маску). Всіх люблю (ну ок, майже всіх).

P.S. Принагідно передаю привіт "недоброзичливим колежкам" по фракції і не лише, які казали, що цим мене "мочитимуть". І вас теж цьом, не будьте злими і підлими, зло завжди повертається.