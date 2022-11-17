Нардеп от "Батькивщины" не внес в декларацию имущества 1,7 миллиона: ему сообщили о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили на недостоверном декларировании нардепа. Он "забыл" задекларировать имущества более чем на 1,7 миллиона гривен.

САП не сообщает имя подозреваемого депутата, однако бывший депутат, а ныне член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко сообщил, что речь идет о члене фракции ВО "Батькивщина" Михаиле Волынце.

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Что известно о махинациях нардепа

Отмечают, что народный депутат Украины указал ложную информацию в декларации за 2020 год. Речь идет о недекларировании имущества на 1,7 миллиона гривен.

В декларации за 2020 год депутат не указал два автомобиля, которыми он пользовался и которые зарегистрированы на его близких родственников, а также доход его гражданской жены на сумму почти 95 тысяч гривен.

Расследование начато по материалам программы журналистских расследований "Схемы".

Объяснение нардепа

Как сообщает Лещенко, Волынец ранее объяснял, почему не указал информацию о гражданской жене: "Мы не в браке. Она не считает нужным, чтобы я это делал… Это не обязательно".

Депутат в своих объяснениях НАПК отметил, что автомобилем не пользовался, вместо этого использует "карту киевлянина" и предпочитает общественный транспорт, иногда "пользуется служебным транспортом Верховной Рады".

Журналисты "Схем" зафиксировали, как Волынец неоднократно пользовался автомобилем, который не указал в декларации. Стоимость внедорожника составляет около 1,1 миллионов гривен.

Кроме доходов гражданской жены и автомобиля сына, были вопросы и к приобретению Волынцем трехкомнатной квартиры в ЖК "Бульвар фонтанов" на Печерске. Ее стоимость достигала более 7,6 миллионов гривен.

САП проанализировала доходы депутата и пришла к выводу, что на квартиру ему не хватало около 3 миллионов гривен. Поэтому прокурор просил признать актив необоснованным и конфисковать квартиру в доход государства. Впрочем, ВАКС отказался конфисковать квартиру.

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Досудебное расследование начал генеральный прокурор по рапорту прокуроров САП в связи с выявлением соответствующих сведений в ходе журналистского расследования. Информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ.