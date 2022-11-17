САП не повідомляє ім'я підозрюваного депутата, однак колишній депутат, а нині члена Наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко повідомив, що мова йде про члена фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця.

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Що відомо про махінації нардепа

Зазначають, що народний депутат України вказав неправдиву інформацію у декларації за 2020 рік. Мова йде про недекларування майна на 1,7 мільйона гривень.

У декларації за 2020 рік депутат не вказав два автомобілі, якими він користувався та які зареєстровані на його близьких родичів, а також дохід його цивільної дружини на суму майже 95 тисяч гривень.

Розслідування розпочато за матеріалами програми журналістських розслідувань "Схеми".

Пояснення нардепа

Як повідомляє Лещенко, Волинець раніше пояснював, чому не вказав інформацію про цивільну дружину: "Ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив… Це не обов’язково".

Депутат у своїх поясненнях НАЗК зазначив, що автівкою не користувався, натомість використовує "карту киянина" та надає перевагу громадському транспорту, іноді "користується службовим транспортом Верховної Ради".

Журналісти "Схем" зафіксували, як Волинець неодноразово користувався автівкою, яку не вказав в декларації. Вартість позашляховика складає близько 1,1 мільйона гривень.

Окрім доходів цивільної дружини та автівки сина, були питання і до придбання Волинцем трикімнатної квартири в ЖК "Бульвар фонтанів" на Печерську. Її вартість сягала понад 7,6 мільйона гривень.

САП проаналізувала доходи депутата і дійшла висновку, що на квартиру йому не вистачало близько 3 мільйонів гривень. Тому прокурор просив визнати актив необґрунтованим та конфіскувати квартиру в дохід держави. Втім, ВАКС відмовився конфіскувати квартиру.

До слова. Досудове розслідування розпочав генеральний прокурор за рапортом прокурорів САП у зв'язку з виявленням відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Інформація підтвердилася матеріалами перевірки НАЗК і результатами розслідування детективів НАБУ.

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