Нардеп из ОПЗЖ, что сотрудничал с оккупантами, готовится стать судьей Конституционного суда

Народный депутат Украины Валерий Гнатенко, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", может стать судьей Конституционного суда. Гнатенко был мэром Дружковки и известен сотрудничеством с оккупантами на Донбассе. Также он называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока другие работают".

В Конституционном суде Украины – 18 судей. По состоянию на февраль 2020 в нем три места вакантные: два по квоте Верховной Рады, одно – по квоте Съезда судей. Декларация Валерия Гнатенко, опубликованная на сайте НАПК, свидетельствует, что одно из этих мест готовится занять именно этот " мэр-сепаратист" .

Читайте также: Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины

Какие сведения есть в декларации Гнатенко

Будущим местом работы депутат указывает Конституционный суд, а также указывает должность, которую собирается занять – судья Конституционного суда Украины.

Гнатенко задекларировал дом площадью более 400 квадратных метров и земельный участок в 3160 квадратных метров в Дружковке, а еще – земельный участок в Лимане в 400 "квадратов".

Доходы депутата ОПЗЖ в 2019 году были следующими:

411000 гривен зарплаты за работу главой города Дружковка,

167000 гривен зарплаты в Верховной Раде,

107000 гривен пенсии,

46000 гривен банковских процентов,

157000 гривен он получил в ВРУ на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Его жена заработала примерно 100000 гривен. В банках семья хранит 470000 гривен.

Что известно о Валерии Гнатенко и почему его называют "мэром-сепаратистом"

Мэр Дружковки Валерий Гнатенко стал народным депутатом в 2019 году. Он победил на 49 мажоритарном округе. В парламентеявляется членом "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Как пишет издание "Левый берег" , Гнатенко фигурирует в уголовном деле в отношении действий руководства Дружковки в 2014 году (правда, неизвестно, в каком статусе он в этом деле фигурирует).

В мае 2014 Дружковку захватили пророссийские боевики. Глава города Валерий Гнатенко не только не был против, но и выступал перед людьми под российским флагом и "флагом ДНР".

Видеодоказательство выступления Гнатенко под российским флагом:

Во время оккупации Гнатенко и дальше руководил городом и поддержал проведение "референдума". Газета горсовета "Дружковский рабочий" печатала "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР".

Когда ВСУ вернули город из-под оккупации, Гнатенко удержался на посту. А потом еще и стал народным депутатом.

Также Валерий Гнатенко называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".