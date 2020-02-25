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      Нардеп из ОПЗЖ, что сотрудничал с оккупантами, готовится стать судьей Конституционного суда

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      Нардеп из ОПЗЖ Гнатенко может стать судьей Конституционного суда / ОПЗЖ

      Народный депутат Украины Валерий Гнатенко, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", может стать судьей Конституционного суда. Гнатенко был мэром Дружковки и известен сотрудничеством с оккупантами на Донбассе. Также он называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока другие работают".

      В Конституционном суде Украины – 18 судей. По состоянию на февраль 2020 в нем три места вакантные: два по квоте Верховной Рады, одно – по квоте Съезда судей. Декларация Валерия Гнатенко, опубликованная на сайте НАПК, свидетельствует, что одно из этих мест готовится занять именно этот "мэр-сепаратист"

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      Какие сведения есть в декларации Гнатенко

      Будущим местом работы депутат указывает Конституционный суд, а также указывает должность, которую собирается занять – судья Конституционного суда Украины. 

      • Гнатенко задекларировал дом площадью более 400 квадратных метров и земельный участок в 3160 квадратных метров в Дружковке, а еще – земельный участок в Лимане в 400 "квадратов". 

      Доходы депутата ОПЗЖ в 2019 году были следующими:

      • 411000 гривен зарплаты за работу главой города Дружковка,
      • 167000 гривен зарплаты в Верховной Раде,
      • 107000 гривен пенсии,
      • 46000 гривен банковских процентов,
      • 157000 гривен он получил в ВРУ на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

      Его жена заработала примерно 100000 гривен. В банках семья хранит 470000 гривен.

      Что известно о Валерии Гнатенко и почему его называют "мэром-сепаратистом"

      Мэр Дружковки Валерий Гнатенко стал народным депутатом в 2019 году. Он победил на 49 мажоритарном округе. В парламентеявляется членом "Оппозиционной платформы – За жизнь". 

      Как пишет издание "Левый берег", Гнатенко фигурирует в уголовном деле в отношении действий руководства Дружковки в 2014 году (правда, неизвестно, в каком статусе он в этом деле фигурирует). 

      В мае 2014 Дружковку захватили пророссийские боевики. Глава города Валерий Гнатенко не только не был против, но и выступал перед людьми под российским флагом и "флагом ДНР".

      Видеодоказательство выступления Гнатенко под российским флагом:

      Во время оккупации Гнатенко и дальше руководил городом и поддержал проведение "референдума". Газета горсовета "Дружковский рабочий" печатала "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". 

      Когда ВСУ вернули город из-под оккупации, Гнатенко удержался на посту. А потом еще и стал народным депутатом. 

      Также Валерий Гнатенко называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

      Интересно, что Валеригй Гнатенко – среди депутатов, которые не поддержали снятие депутатской неприкосновенности.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Конституционный суд Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Донецка Оппозиционная платформа – За жизнь
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