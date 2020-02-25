Нардеп из ОПЗЖ, что сотрудничал с оккупантами, готовится стать судьей Конституционного суда
Народный депутат Украины Валерий Гнатенко, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", может стать судьей Конституционного суда. Гнатенко был мэром Дружковки и известен сотрудничеством с оккупантами на Донбассе. Также он называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока другие работают".
В Конституционном суде Украины – 18 судей. По состоянию на февраль 2020 в нем три места вакантные: два по квоте Верховной Рады, одно – по квоте Съезда судей. Декларация Валерия Гнатенко, опубликованная на сайте НАПК, свидетельствует, что одно из этих мест готовится занять именно этот "мэр-сепаратист".
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Какие сведения есть в декларации Гнатенко
Будущим местом работы депутат указывает Конституционный суд, а также указывает должность, которую собирается занять – судья Конституционного суда Украины.
- Гнатенко задекларировал дом площадью более 400 квадратных метров и земельный участок в 3160 квадратных метров в Дружковке, а еще – земельный участок в Лимане в 400 "квадратов".
Доходы депутата ОПЗЖ в 2019 году были следующими:
- 411000 гривен зарплаты за работу главой города Дружковка,
- 167000 гривен зарплаты в Верховной Раде,
- 107000 гривен пенсии,
- 46000 гривен банковских процентов,
- 157000 гривен он получил в ВРУ на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.
Его жена заработала примерно 100000 гривен. В банках семья хранит 470000 гривен.
Что известно о Валерии Гнатенко и почему его называют "мэром-сепаратистом"
Мэр Дружковки Валерий Гнатенко стал народным депутатом в 2019 году. Он победил на 49 мажоритарном округе. В парламентеявляется членом "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Как пишет издание "Левый берег", Гнатенко фигурирует в уголовном деле в отношении действий руководства Дружковки в 2014 году (правда, неизвестно, в каком статусе он в этом деле фигурирует).
В мае 2014 Дружковку захватили пророссийские боевики. Глава города Валерий Гнатенко не только не был против, но и выступал перед людьми под российским флагом и "флагом ДНР".
Видеодоказательство выступления Гнатенко под российским флагом:
Во время оккупации Гнатенко и дальше руководил городом и поддержал проведение "референдума". Газета горсовета "Дружковский рабочий" печатала "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР".
Когда ВСУ вернули город из-под оккупации, Гнатенко удержался на посту. А потом еще и стал народным депутатом.
Также Валерий Гнатенко называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".
Интересно, что Валеригй Гнатенко – среди депутатов, которые не поддержали снятие депутатской неприкосновенности.