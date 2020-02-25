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      Нардеп з ОПЗЖ, що співпрацював з окупантами, готується стати суддею Конституційного суду

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      Нардеп з ОПЗЖ Гнатенко може стати суддею Конституційного суду / ОПЗЖ

      Народний депутат України Валерій Гнатенко, член фракції "Опозиційна платформа – За життя", може стати суддею Конституційного суду. Гнатенко був мером Дружківки та відомий співпрацею з окупантами на Донбасі. Також він називав учасників Революції Гідності "неробами, які скачуть, поки інші працюють".

      У Конституційному суді України – 18 суддів. Станом на лютий 2020 року у ньому три місця вакантні: два за квотою Верховної Ради, одне – за квотою З'їзду суддів. Декларація Валерія Гнатенка, опублікована на сайті НАЗК, свідчить, що одне із цих місць готується зайняти саме цей "мер-сепаратист"

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      Які відомості є у декларації Гнатенка

      Майбутнім місцем роботи депутат вказує Конституційний суд, а також вказує посаду, яку збирається обійняти – суддя Конституційного суду України. 

      • Гнатенко задекларував будинок площею понад 400 квадратних метрів і земельну ділянку у 3160 квадратних метрів у Дружківці, а ще – земельну ділянку в Лимані у 400 "квадратів". 

      Доходи депутата ОПЗЖ в 2019 році були такими:

      • 411 тисяч гривень зарплати за роботу головою міста Дружківка,
      • 167 тисяч гривень зарплати у Верховній Раді,
      • 107 тисяч гривень пенсії,
      • 46 тисяч гривень банківських відсотків,
      • 157 тисяч гривень він отримав у Раді на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень.

      Його дружина заробила приблизно 100 тисяч гривень. У банках родина зберігає 470 тисяч гривень.

      Що відомо про Валерія Гнатенка та чому його називають "мером-сепаратистом"

      Міський голова Дружківки Валерій Гнатенко став народним депутатом у 2019 році. Він переміг на 49 мажоритарному окрузі. У парламенті є членом "Опозиційної платформи – За життя". 

      Як пише видання "Лівий берег", Гнатенко фігурує у кримінальній справі щодо дій керівництва Дружків у 2014 році (щоправда, не відомо, у якому статусі він у цій справі фігурує). 

      У травні 2014 року Дружківку захопили проросійські бойовики. Голова міста Валерій Гнатенко не лише не був проти, а й виступав перед людьми під російським прапором та "прапором ДНР".

      Відеодоказ виступу Гнатенка під російським прапором:

      Під час окупації Гнатенко й далі керував містом та підтримав проведення "референдуму". Газета міськради "Дружківський робітник" друкувала "Акт про проголошення державної самостійності ДНР". 

      Коли ЗСУ повернули місто з-під окупації, Гнатенко втримався на посаді. А згодом, у 2019, ще й став народним депутатом. 

      Також Валерій Гнатенко називав учасників Революції Гідності "неробами, які скачуть, поки ми працюємо".

      Цікаво, що Валерігй Гнатенко – серед депутатів, які не підтримали зняття депутатської недоторканності.

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      24 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Верховна Рада Конституційний суд Окуповані території Війна на Донбасі Новини Донецька Опозиційна платформа – За життя Новини України
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