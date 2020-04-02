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      Нардеп Лерос не придет на допрос в СБУ, – адвокаты

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      Нардеп Лерос не прийде на допит в СБУ / censor.net.ua

      Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос не сможет 3 апреля прийти в СБУ на допрос. Поскольку получил повестку о вызове не за три дня до допроса, как это предусмотрено законодательством.

      Про те, що Лерос не прийде на допит в СБУ, повідомили у фейсбуці юридичної компанії "Міллер".

      Зверніть увагу Це тест для Зеленського: Рябошапка дав відверте інтерв'ю про скандал з Єрмаком

      Гео Лерос не може з'явитися в СБУ 3 квітня 2020 року, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено,
      – йдеться в повідомленні.

      Крім того, адвокати додають, що у цей день нардепа планують допитати у ДБР.

      Скандал з Єрмаком і його братом: що відомо

      • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос 29 березня опублікував у мережі декілька відео і заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак через свого брата "барижить держпосадами".
      • Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
      • Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
      • 30 березня САП відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента.
      • 30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
      • За словами Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Він – чесний та порядний.
      • Співробітники СБУ 1 квітня намагалися вручити Леросу повістку на допит. Однак відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката.
      • Нардеп Герос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Государственное бюро расследований СБУ Скандал между Ермаком и Леросом Гео Лерос Новости Украины Новости политики
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