Это тест для Зеленского: Рябошапка дал откровенное интервью о скандале с Ермаком

О скандальных "пленках Ермака" и о том, как на этот скандал должен был отреагировать президент Владимир Зеленский – в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" рассказал экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Насколько я понимаю, вы слышали о "пленках Ермака" и имеете представление о чем идет речь. Если бы это случилось в время вашего руководства прокуратурой, как бы вы действовали?

Прежде всего, я бы сделал все, чтобы не появилось таких 4 уголовных производства в отношении народного депутата, который осмелился раскрыть эти коррупционные преступления. Его за это невозможно преследовать.

Подробнее здесь Лерос опубликовал ряд видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака

Второе – я бы советовал президенту быстрее отстранить лицо, причастное к коррупционным действиям. А еще лучше – уволить, чтобы у следствия не было никаких преград для быстрого расследования этого производства.

То есть, вы бы нарушили расследование по факту совершения коррупционного правонарушения, а не искали бы того, кто слил пленки?

Конечно, ключевым для общества является то, действительно ли должности продавались и при этом использовали полномочия и влияние одного из ближайших помощников президента. Также для общества важно понять, что было продано и до сих пор ли у власти те люди, которые назначались на должности за деньги. Именно это интересует людей, а не то, откуда появились пленки.

Что известно о скандале с "пленками Ермака"29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на госдолжности. Сам Денис Ермак впоследствии признал, что на пленках именно он.



Андрей Ермак заявил, что появление компромата с его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса. САП уже возбудила уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.



30 марта ГБР также возбудила уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака из-за распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

С пленок реально доказать, что действительно торговали должностями и что к этому причастен Андрей Ермак?

Я не могу говорить о доказании причастности Андрея Ермака к этому правонарушению. Однако у меня есть все основания говорить, что расследование может быть достаточно быстрым.

Аутентичность видео признана самым Денисом Ермаком. Кроме этого, есть факты, зафиксированные на видео и подтвержденные документально. Сегодня Гео Лерос обнародовал документы, о которых и шла речь на пленках. И есть сама флешка с видео, которое передали сыщикам Национального антикоррупционного бюро. То есть, есть все возможности для скорейшего расследования этого дела.

Однако мы видим, что параллельно с расследованием коррупции совершают давление на самого депутата. Так же считаю, что будет давление и на НАБУ, и на прокуратуру в том, чтобы не дать им возможности быстро расследовать это дело. Я не исключаю актуализации вопроса об увольнении Сытника с его должности в ближайшее время.

Смотрите видео: Андрей Ермак якобы "барыжит" государственными должностями за своего брата

У вас есть объяснение, почему ГБР отреагировало так мгновенно, сразу начало искать "мышь", которая слила эти пленки?

Кажется, достаточно очевидно, что первая реакция – публичная угроза Гео Леросу, высказанная в связи с раскрытием этой информации. Эта угроза в следующий день начала реализовываться. Поэтому очевидно, что это месть. И понятно – за что, поскольку сам Андрей Ермак на своей странице в фейсбуке объяснил, за что он будет преследовать Гео Лероса.

То есть вы сейчас намекаете на то, что глава Офиса Президента мог дать приказ голове Офиса генпрокурора открыть эти дела?

Мы видим факты. Оперативное открытие 4 производств, в которых может фигурировать Гео Лерос; производства, не связанные с коррупцией; наличие публичной угрозы со стороны руководителя Офиса Президента – это дает все основания, чтобы об этом говорить.



Андрей Ермак и Гео Лерос / Коллаж 24 канала

По моему мнению, несмотря на то, откуда взялись эти пленки и есть ли там состав преступления, реакция президента должна была быть мгновенной – отстранение Ермака на время изучения этого дела. Или хотя бы заявление о том, что он знает о пленках. У вас есть объяснение, почему он молчит уже 6-й день?

Мне кажется, первой причиной является то, что Ермака назначил сам президент, это его решение. Очевидно, если он его уволит или отстранит, это будет признанием его личной кадровой ошибки. К тому же, она очень серьезная.

Второй момент – у Владимира Александровича "скамейка запасных" не столь велика, чтобы подобрать кандидата на должность руководителя Офиса Президента. Возможно, сейчас идут коммуникации по этому вопросу, поэтому и решение достаточно длительное время не принимают. Однако, если вспомнить прошлого президента (Порошенко – 24 канал), которого многие хотят видеть за решеткой, то реакция на скандал со Свинарчуком тогда была очень быстрой. Буквально за 1 или 2 дня его отстранили, а затем быстро уволили.

Важно В "Слуге народа" соберутся, чтобы обсудить скандал с "пленками Ермака"

Вы работали в этой команде полгода и имели возможность изучить, что это за люди – и президент, и сам Ермак. Мог Ермак действительно знать, что делает его брат? И насколько реально демонстрирует нулевую толерантность по коррупции президент? Проводил ли он с вами разговоры о серьезном отношении и сдерживании соблазна коррупции?

Я в этой команде больше чем полгода. Начал работать с ними в январе-феврале 2019 года, когда была кандидатская кампания. Президент, а тогда еще кандидат, всегда говорил, что мы не должны быть такими как власть, которую хотим изменить, поэтому у нас должна быть нулевая толерантность к коррупции. Поэтому, как он говорил, коррупция будет как можно более жесткими методами искореняться среди нас.

Это первый и самый серьезный коррупционный скандал в окружении главы государства, поэтому он должен был очень быстро и жестко отреагировать на это. Если нет такой реакции – уровень доверия к главе государства значительно снизится. Могут говорить, что он терпит коррупцию, ведь к ней может быть привлечено ближайшее его окружение.

Да, это вызывает вопросы. Почему страна доверять президенту, который доверяет такому человеку.

Это тест для президента, насколько он готов посадить трех своих друзей, насколько он искренен в стремлении искоренить коррупцию.

Что известно об отставке РябошапкиВерховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.



Впоследствии Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования. Видео смотрите здесь как Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады.



Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Об истинных причинах отставки Рябошапки и возможности слития дела о "Приватбанке" в СБУ – вскоре читайте в следующих частях интервью с Русланом Рябошапкой.