Це тест для Зеленського: Рябошапка дав відверте інтерв'ю про скандал з Єрмаком

Про скандальні "плівки Єрмака" та про те, як на цей скандал мав відреагувати президент Володимир Зеленський – в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

Наскільки я розумію, ви чули про "плівки Єрмака" і маєте уявлення про що йде мова. Якби це трапилось у час вашого керівництва прокуратурою, як би ви діяли?

Передовсім, я би зробив все, аби не з'явилось таких 4 кримінальних провадження стосовно народного депутата, який насмілився розкрити ці корупційні злочини. Його за це неможливо переслідувати.

Детальніше тут Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака

Друге – я б радив президенту якнайшвидше відсторонити особу, яка причетна до корупційних діянь. А ще краще – звільнити, аби у слідства не було жодних перепон для швидкого розслідування цього провадження.

Тобто, ви б порушили розслідування за фактом вчинення корупційного правопорушення, а не шукали б того, хто злив плівки?

Звісно, ключовим для суспільства є те, чи дійсно посади продавалися і при цьому використовували повноваження і вплив одного з найближчих помічників президента. Також для суспільства важливо зрозуміти, що було продано і чи ті люди, які призначались на посади за гроші, досі є при владі. Саме це цікавить людей, а не те, звідки з’явились плівки.

Що відомо про скандал із "плівками Єрмака"29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео, на яких ніби брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання щодо призначення на держпосади. Сам Денис Єрмак згодом визнав, що на плівках саме він.



Андрій Єрмак заявив, що поява компромату з його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса. САП вже порушила кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.



30 березня ДБР також порушила кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

З плівок реально довести, що дійсно торгували посадами і що до цього причетний Андрій Єрмак?

Я не можу говорити про доведення причетності Андрія Єрмака до цього правопорушення. Однак у мене є всі підстави говорити, що розслідування може бути достатньо швидким.

Автентичність відео визнано самим Денисом Єрмаком. Окрім цього, є факти, які зафіксовані на відео і підтверджені документально. Сьогодні Гео Лерос оприлюднив документи, про які і йшлося на плівках. І є сама флешка з відео, яку передали детективам Національного антикорупційного бюро. Тобто, є всі можливості для швидкого розслідування цієї справи.

Однак бачимо, що паралельно з розслідуванням корупції вчиняють тиск на самого депутата. Так само вважаю, що буде тиск і на НАБУ, і на прокуратуру в тому, аби не дати їм можливості швидко розслідувати цю справу. Я не виключаю актуалізації питання щодо звільнення Ситника з його посади найближчим часом.

Дивіться відео: Андрій Єрмак начебто "барижить" державними посадами через свого брата

У вас є пояснення, чому ДБР відреагувало так миттєво, одразу почало шукати "мишу", яка злила ці плівки?

Здається, достатньо очевидно, що перша реакція – публічна погроза Гео Леросу, висловлена у зв’язку з розкриттям цієї інформації. Ця погроза наступного дня почала реалізовуватись. Тому очевидно, що це помста. І зрозуміло – за що, оскільки сам Андрій Єрмак на своїй сторінці у фейсбуці пояснив, за що він переслідуватиме Гео Лероса.

Тобто ви зараз натякаєте на те, що голова Офісу Президента міг дати наказ голові Офісу генпрокурора відкрити ці справи?

Ми бачимо факти. Оперативне відкриття 4 проваджень, у яких може фігурувати Гео Лерос; провадження, не пов’язані з корупцією; наявність публічної погрози зі сторони керівника Офісу Президента – це дає всі підстави, щоб про це говорити.



Андрій Єрмак та Гео Лерос / Колаж 24 каналу

На мою думку, попри те, звідки взялись ці плівки і чи є там склад злочину, реакція президента повинна була бути миттєвою – відсторонення Єрмака на час вивчення цієї справи. Або хоча б заява про те, що він знає про плівки. У вас є пояснення, чому він мовчить вже 6-й день?

Мені здається, першою причиною є те, що Єрмака призначив сам президент, це його рішення. Очевидно, якщо він його звільнить чи відсторонить, це буде визнанням його особистої кадрової помилки. До того ж, вона дуже серйозна.

Другий момент – у Володимира Олександровича "лава запасних" не настільки велика, щоб підібрати кандидата на посаду керівника Офісу Президента. Можливо, зараз йдуть комунікації щодо цього питання, тому й рішення достатньо тривалий час не приймають. Однак, якщо згадати минулого президента (Порошенка – 24 канал), якого багато хочуть бачити за ґратами, то реакція на скандал зі Свинарчуком тоді була дуже швидкою. Буквально за 1 чи 2 дні його відсторонили, а потім швидко звільнили.

Важливо У "Слузі народу" зберуться, аби обговорити скандал з "плівками Єрмака"

Ви працювали в цій команді пів року і мали змогу вивчити, що це за люди – і президент, і сам Єрмак. Чи міг Єрмак дійсно знати, що робить його брат? І наскільки реально демонструє нульову толерантність щодо корупції президент? Чи проводив він з вами розмови щодо серйозного ставлення та стримування спокуси корупції?

Я в цій команді більше ніж пів року. Почав працювати з ними ще в січні – лютому 2019 року, коли була кандидатська кампанія. Президент, а на той час ще кандидат, завжди говорив, що ми не повинні бути такими як влада, яку хочемо змінити, тому в нас повинна бути нульова толерантність до корупції. Тому, як він казав, корупція буде якомога жорсткішими методами викорінюватись серед нас.

Це перший і найбільш серйозний корупційний скандал в оточенні глави держави, тому він повинен був дуже швидко і жорстко відреагувати на це. Якщо немає такої реакції – рівень довіри до глави держави значно знизиться. Можуть говорити, що він толерує корупцію, адже до неї може бути залучено найближче його оточення.

Так, це викликає питання. Чому країна має довіряти президенту, який довіряє такій людині.

Це є тестом для президента, наскільки він готовий посадити трьох своїх друзів, наскільки він є щирим у прагненні викорінити корупцію.

Що відомо про відставку РябошапкиВерховна Рада 5 березня на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою.



Згодом Рябошапка покинув залу Верховної Ради, так і не дочекавшись голосування. Відео дивіться тут Руслан Рябошапка після емоційного виступу залишив залу Верховної Ради.



Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Про справжні причини відставки Рябошапки та можливість злиття справи про "Приватбанк" в СБУ – незабаром читайте у наступних частинах інтерв'ю з Русланом Рябошапкою.