Розмови на плівках Єрмака не привели до призначень, однак усе перевірять, – Офіс Президента
В Офісі Президента заявили, що розмови на плівках Єрмака не мають стосунку до реального життя. Однак всі викладені там факти, а також джерела появи плівок, обіцяють перевірити.
Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції. Про це запевняють в Офісі Президента.
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Там пояснюють, що ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, Денис Єрмак, продемонструвала, скільки людей звикли до афер. А саме до того, що вирішувати державні справи можна за хабарі.
Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися,
– запевнили в Офісі Президента.
Та додали, що усі викладені факти мають бути ретельно перевірені, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження.
Наразі СБУ проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і нардепа Гео Лероса, який виклав отримані плівки у мережу. НАБУ відкрило справу за заявою Лероса, ДБР – за заявою Андрія Єрмака.
В Офіс Президента заявляють, що очікують на офіційні результати розслідування від правоохоронців. Та запевняють, що ніхто не уникне покарання за протиправні дії. Однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно.
Скандал з Єрмаком і його братом: що відомо
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос 29 березня опублікував декілька відео і заявив, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами".
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
- 30 березня САП відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.
- 30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
- За словами Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Він – чесний та порядний.
- Нардеп Герос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
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