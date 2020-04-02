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      Розмови на плівках Єрмака не привели до призначень, однак усе перевірять, – Офіс Президента

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      В Офісі Президента зробили заяву щодо плівок Єрмака / Колаж 24 каналу

      В Офісі Президента заявили, що розмови на плівках Єрмака не мають стосунку до реального життя. Однак всі викладені там факти, а також джерела появи плівок, обіцяють перевірити.

      Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції. Про це запевняють в Офісі Президента.

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      Там пояснюють, що ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, Денис Єрмак, продемонструвала, скільки людей звикли до афер. А саме до того, що вирішувати державні справи можна за хабарі.

      Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися,
      – запевнили в Офісі Президента.

      Та додали, що усі викладені факти мають бути ретельно перевірені, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження.

      Наразі СБУ проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і нардепа Гео Лероса, який виклав отримані плівки у мережу. НАБУ відкрило справу за заявою Лероса, ДБР – за заявою Андрія Єрмака.

      В Офіс Президента заявляють, що очікують на офіційні результати розслідування від правоохоронців. Та запевняють, що ніхто не уникне покарання за протиправні дії. Однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно.

      Скандал з Єрмаком і його братом: що відомо

      • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос 29 березня опублікував декілька відео і заявив, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами".
      • Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
      • Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
      • 30 березня САП відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.
      • 30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
      • За словами Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Він – чесний та порядний.
      • Нардеп Герос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Скандал між Єрмаком і Леросом Офіс Президента Андрій Єрмак Державне бюро розслідувань НАБУ СБУ Гео Лерос Слуга народу
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