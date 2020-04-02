Розмови на плівках Єрмака не привели до призначень, однак усе перевірять, – Офіс Президента

В Офісі Президента заявили, що розмови на плівках Єрмака не мають стосунку до реального життя. Однак всі викладені там факти, а також джерела появи плівок, обіцяють перевірити.

Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції. Про це запевняють в Офісі Президента.

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Там пояснюють, що ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, Денис Єрмак, продемонструвала, скільки людей звикли до афер. А саме до того, що вирішувати державні справи можна за хабарі.

Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися,

– запевнили в Офісі Президента.

Та додали, що усі викладені факти мають бути ретельно перевірені, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження.

Наразі СБУ проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і нардепа Гео Лероса, який виклав отримані плівки у мережу. НАБУ відкрило справу за заявою Лероса, ДБР – за заявою Андрія Єрмака.

В Офіс Президента заявляють, що очікують на офіційні результати розслідування від правоохоронців. Та запевняють, що ніхто не уникне покарання за протиправні дії. Однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно.

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