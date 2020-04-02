Нардеп Лерос не прийде на допит в СБУ, – адвокати
Народний депутат фракції "Слуга народу" Гео Лерос не зможе 3 квітня прийти в СБУ на допит. Оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до допиту, як це передбачено законодавством.
Про те, що Лерос не прийде на допит в СБУ, повідомили у фейсбуці юридичної компанії "Міллер".
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Гео Лерос не може з'явитися в СБУ 3 квітня 2020 року, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено,
– йдеться в повідомленні.
Крім того, адвокати додають, що у цей день нардепа планують допитати у ДБР.
Скандал з Єрмаком і його братом: що відомо
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос 29 березня опублікував у мережі декілька відео і заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак через свого брата "барижить держпосадами".
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
- 30 березня САП відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента.
- 30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
- За словами Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Він – чесний та порядний.
- Співробітники СБУ 1 квітня намагалися вручити Леросу повістку на допит. Однак відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката.
- Нардеп Лерос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
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