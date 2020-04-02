Нардеп Лерос не прийде на допит в СБУ, – адвокати

Народний депутат фракції "Слуга народу" Гео Лерос не зможе 3 квітня прийти в СБУ на допит. Оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до допиту, як це передбачено законодавством.

Про те, що Лерос не прийде на допит в СБУ, повідомили у фейсбуці юридичної компанії "Міллер".

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Гео Лерос не може з'явитися в СБУ 3 квітня 2020 року, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, адвокати додають, що у цей день нардепа планують допитати у ДБР.

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