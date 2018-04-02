Нардеп объяснил, в чем обвиняют Холодницкого

Народный депутат, член антикоррупционного комитета Егор Соболев заявил, что председателя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обвиняют в нарушении прокурорской этики.

Об этом он заявил в эфире 24 каналу.

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"Холодницкого не обвиняют в коррупции, его обвиняют в нарушении прокурорской этики. Что именно он говорил и кому он говорил будет предметом расследования, за которым, я надеюсь, будет следить все страна. Но я не имею права, как народный депутат, об этом много говорить", – сказал Соболев.

Он также добавил, что без Специализированной антикоррупционной прокуратуры Национальное антикоррупционное бюро не сможет проводить расследование.

Сейчас большой праздник у топ-коррупционеров и опасность для всех, кто хочет их привлечь к ответственности законными методами. Антикоррупционная прокуратура – уникальная, без нее НАБУ не сможет проводить ни одно расследование. Именно поэтому мы дали САП большие полномочия, чтобы ГПУ не смогло влиять на следствие,

– отметил нардеп.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко. И заявил, что придет на допрос в ГПУ 3 апреля.