Нардеп пояснив, у чому звинувачують Холодницького

Народний депутат,член антикорупційного комітету Єгор Соболєв заявив, що голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького звинувачують у порушені прокурорської етики.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

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"Холодницького не звинувачують у корупції, його звинувачують у порушені прокурорської етики. Що саме він говорив і кому він говорив буде предметом розслідування, за яким, я сподіваюся, буде стежити усі країна. Але я не маю права, як народний депутат, про це багато говорити", – сказав Соболєв.

Він також додав, що без Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Національне антикорупційне бюро не зможе проводити розслідування.

Зараз велике свято у топ-корупціонерів і велика небезпека для всіх, хто хоче їх притягнути до відповідальності законними методами. Антикорупційна прокуратура – унікальна, без неї НАБУ не зможе проводити жодне розслідування. Саме тому ми дали САП великі повноваження, щоб ГПУ не змогло впливати на слідство,

– зазначив нардеп.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.



Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.