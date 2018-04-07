Нардеп Тимчук предложил террористу Гиркину альтернативу возвращению на оккупированный Донбасс

Нардеп Украины и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук предложил экс-главарю пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе Игорю Гиркину-Стрелкову приехать в Киев.

Об этом Тимчук написал в своем Facebook.

"ГРУшная шавка Гиркин-Стрелков заявил, что мечтает вернуться в "политическую жизнь" на Донбассе, пусть там чьим-то помощником на "выборах", – написал нардеп.

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"ДНР"? Чего же так мелко? Игорь, обращайтесь ко мне – г. Киев, ул. Садовая 3-А, Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, каб. 1229. Обеспечиваю шикарный трансфер на ул. Владимирскую, 33. Войдёте в "политику" так красиво, как мало кто до вас", – говорится в посте Тымчука.

Отметим, что по адресу улица Владимирская, 33 в Киева расположена Служба безопасности Украины.

Напомним, накануне Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что хочет получить гражданство одной из псевдореспублик Донбасса и соответственно туда вернуться, а сделает он это с целью принять участие у "выборах", которые запланированы там на осень.