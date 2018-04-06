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Экс-лидер оккупантов на Донбассе Гиркин хочет вернуться в Украину и принять участие в выборах

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Игорь Стрелков-Гиркин
Игорь Стрелков-Гиркин / Соцсети

Один из первых руководителей оккупационной администрации на территории Донецкой области Игорь Стрелков-Гиркин хочет получить гражданство одной из псевдореспублик Донбасса и, соответственно, туда вернуться, а сделает он это с целью принятия участия в "выборах", которые там запланированы на осень.

Об этом он заявил в своем Livejournal.

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"Я здесь сидел без особых дел на работе своей, да и подумал: а почему бы мне не подать заявление на получение гражданства "ДНР"!?" – подчеркнул бывший российский боевик.

По его словам, российское законодательство двойное гражданство не запрещает для тех лиц, которые не являются задействованными в государственной службе, а он сейчас даже не является депутатом муниципального уровня.

Кроме того, как подчеркнул Гиркин, он был вторым по счету "министром обороны" "ДНР" и принимал деятельное участие в защите "республики" с риском для жизни", и даже ему присвоили звание "героя "ДНР".

"ДНР" пусть и не признана Россией официально, но паспорта все-таки дают право на свободное передвижение на территории РФ наравне с украинским паспортом. Итак, "ДНР" не является враждебным для РФ образованием и принятие ее гражданства как второго не может рассматриваться как измена Родине для военнослужащего запаса ФСБ России,
– объяснил свой шаг один из первых оккупантов Донбасса.

В то же время он добавляет, что осенью российской оккупанты готовят выборы, значит он хочет в них принять участие, но не как кандидат на должность главы псевдореспублики, а как помощник или официальный представитель кого-то из кандидатов.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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