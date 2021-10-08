Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым

Нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым в Днепровском районе столицы. Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти его не удалось.

Информация о смерти Полякова поступила в полицию Киева утром 8 октября. На место сразу направили следственно-оперативную группу.

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Политику, по предварительной информации, стало плохо в такси

Правоохранители выяснили, что политику стало плохо в такси. На помощь прибыла скорая, врачи пытались реанимировать Полякова, однако это не удалось сделать.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства смерти. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит точную причину смерти.

Накануне Поляков участвовал в пленарном заседании Рады

Полиция начала уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой

Отметим, что только накануне Поляков участвовал в двух заседаниях Верховной Рады. На внеочередном заседании, которое стартовало в 16:00, он даже выступал с трибуны. Вечером 7 октября политик опубликовал пост в фейсбуке.

Политики выражают соболезнования родным Полякова

Соболезнования родным и близким политика выражают его коллеги по парламенту.

Надеемся, что правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата,

– написала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Краткая биография Антона Полякова: