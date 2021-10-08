Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым
Источник:Полиция Киева
Нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым в Днепровском районе столицы. Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти его не удалось.
Информация о смерти Полякова поступила в полицию Киева утром 8 октября. На место сразу направили следственно-оперативную группу.
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Политику, по предварительной информации, стало плохо в такси
Правоохранители выяснили, что политику стало плохо в такси. На помощь прибыла скорая, врачи пытались реанимировать Полякова, однако это не удалось сделать.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства смерти. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит точную причину смерти.Обратите внимание! Полиция начала уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть".
Накануне Поляков участвовал в пленарном заседании Рады
Отметим, что только накануне Поляков участвовал в двух заседаниях Верховной Рады. На внеочередном заседании, которое стартовало в 16:00, он даже выступал с трибуны. Вечером 7 октября политик опубликовал пост в фейсбуке.
Политики выражают соболезнования родным Полякова
Соболезнования родным и близким политика выражают его коллеги по парламенту.
Надеемся, что правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата,
– написала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
Краткая биография Антона Полякова:
- Родился в 1987 году в Чернигове.
- Закончил Черниговский коллегиум № 11.
- Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД.
- В 2020 году закончил "Киевский университет рыночных отношений".
- Предприниматель, занимался напольными покрытиями.
- С 2019 года было депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".
- В ноябре 2019 года исключен из фракции из-за неголосования за законопроекты, по которым было принято общее решение.
- В декабре 2019 года вышел из партии "Слуга народа".
- В июне 2020 года стал членом фракции "За Майбутнє".
- Женат, воспитывал 2 дочерей.