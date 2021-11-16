Нардепа Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа". Причиной этого ранее называли то, что политик "виляет" от партии.

Решение об исключении из состава фракции приняли на съезде "Слуги народа" накануне. Его зачитал заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко на заседании парламента.

Что этому предшествовало Выступал у Шария: нардепа Артема Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"

Причины исключения из партии

Еще в начале ноября глава фракции монобольшинства Давид Арахамия заявил, что Артем Дмитрук "виляет" от партии и строит собственную политическую карьеру. Политик посоветовал своему коллеге найти в себе смелость и объявить, что он строит свой путь отдельно от "слуг".

На съезде "Слуги народа" народные избранники решили инициировать процедуру исключения Дмитрука из парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

На своей странице в фейсбуке нардеп отреагировал на решение своих коллег по фракции. По его словам причиной исключения стало то, что "его мнения расходились со взглядами партии".

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