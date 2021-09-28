В партии вменяют Рущишину голосование в Верховной Раде с нарушением регламента и работу в интересах власти. Однако депутатская группа "Справедливость" не соглашается с этими обвинениями.

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Кто заменит Рущишина

Временно исполняющим обязанности председателя львовской областной ячейки партии назначили Андрея Осадчука, который является заместителем руководительницы партии Киры Рудык.

Несмотря на выдвинутые обвинения, партия выразила благодарность нардепу Рущишину за проделанную работу. Теперь совет Львовской областной ячейки должен выдвинуть кандидатов на вакантную должность председателя.

Реакция "Справедливости"

В депутатском объединении "Справедливость" отреагировали на решение областного политсовета "Голоса". Нардепы называют такие действия партийцев попыткой рейдерского захвата, чтобы на выборах "сливать" квоты в территориальных избирательных участках. По словам членов объединения, подобные случаи были во время довыборов в Верховную Раду на 87 округе, где главными конкурентами были Василий Вирастюк и Александр Шевченко.

Кроме того, нардепы обвинили главу партии "Голос" Киру Рудик в сотрудничестве с экс-беркутовцем, который баллотируется на выборы мэра Харькова. Из-за этого они скептически воспринимают назначение ее заместителя председателем областной ячейки Львовщины.

Сам Ярослав Рущишин заявил, что несмотря на то, что произошло, представители львовской областной ячейки продолжают работать в парламенте.

Несмотря на любые шаги руководства партии по узурпации власти львовская ячейка имеет своих представителей в парламенте, которые и в дальнейшем будут поддерживать партийцев и выполнять обещания. Интересы львовян, отдавших за нас свои голоса, всегда будут представлены на национальном уровне,

– заявил нардеп.

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