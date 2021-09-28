У партії закидають Рущишину голосування у Верховній Раді з порушенням регламенту та роботу в інтересах влади. Однак депутатська група "Справедливість" не погоджується з цими звинуваченнями.

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Хто замінить Рущишина

Тимчасово виконуючим обов'язки голови львівського обласного осередку партії призначили Андрія Осадчука, який є заступником керівниці партії Кіри Рудик.

Попри висунуті звинувачення, партія висловила вдячність нардепу Рущишину за пророблену роботу. Тепер рада львівського обласного осередку має висунути кандидатів на вакантну посаду голови.

Реакція "Справедливості"

У депутатському об'єднанні "Справедливість" відреагували на рішення обласної політради "Голосу". Нардепи називають такі дії партійців спробою рейдерського захоплення, щоб на виборах "зливати" квоти у територіальних виборчих дільницях. За словами членів об'єднання, подібні випадки були під час довиборів до Верховної Ради на 87 окрузі, де головними конкурентами були Василь Вірастюк та Олександр Шевченко.

Крім того, нардепи звинуватили голову партії "Голос" Кіру Рудик у співпраці з ексберкутівцем, який балотується на вибори мера Харкова. Через це вони скептично сприймають призначення її заступника головою обласного осередку Львівщини.

Сам Ярослав Рущишин заявив, що попри те, що сталося, представники львівського обласного осередку продовжують працювати в парламенті.

Незважаючи на будь-які кроки керівництва партії з узурпації влади львівський осередок має своїх представників в парламенті, які і надалі підтримуватимуть партійців та виконуватимуть обіцянки. Інтереси львів'ян, які віддали за нас свої голоси, завжди будуть представлені на національному рівні,

– заявив нардеп.

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