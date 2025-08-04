Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Разоблачение коррупции при закупке БПЛА и РЭБ: все, что известно о скандальном деле

Что известно о решении суда по Кузнецову?

Днем 4 августа в НАБУ написали, что по согласованию Генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

ВАКС отправил нардепа Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 миллионов гривен,

– сообщили корреспонденты Суспильного.

У ВАКС добавили, что если Кузнецов внесет залог, то он должен:

прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Кто еще под подозрением?

4 августа сообщили подозрения и другим пяти фигурантам дела.

Это:

бывший глава Луганской областной государственной администрации;

начальник городской военной администрации;

командир воинской части Национальной гвардии Украины;

фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БпЛА;

директор предприятия – производителя БПЛА.

Напомним, недавно Владимир Зеленский после совещания с директором НАБУ и руководителем САП сообщил: ряд чиновников разоблачили на взятке. Они организовали схему при закупке беспилотников и средств РЭБ.

И заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.