Деталі передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про рішення суду щодо Кузнєцова?

Удень 4 серпня в НАБУ написали, що за погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

ВАКС відправив нардепа Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

У ВАКС додали, що якщо Кузнєцов внесе заставу, то він має:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Хто ще під підозрою?

4 серпня повідомили підозри й іншим п'ятьом фігурантам справи.

Це:

колишній голова Луганської обласної державної адміністрації;

начальник міської військової адміністрації;

командир військової частини Національної гвардії України;

фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БпЛА;

директорка підприємства – виробника БпЛА.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський після наради з директором НАБУ і керівником САП повідомив: низку чиновників викрили на хабарі. Вони організували схему під час закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

І укладали державні контракти з підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.