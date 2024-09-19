Нардепа Одарченко, который мог сбежать за границу, объявили в международный розыск

Судья ВАКС объявил депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко в международный розыск. Официально он границу не пересекал, однако он мог сбежать из страны.

Одарченко объявили в международный розыск по ходатайству прокурора САП, поскольку он нарушил возложенные на него процессуальные обязанности. Нардеп вышел из-под стражи под залог, а теперь исчез и не выходит на связь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

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Одарченко исчез

По данным НАБУ, Mercedes депутата на месте, однако в квартире Одарченко живет водитель. По его словам, нардепа нет со вторника и где он – не знает, на связь он не выходит.

Прокурор САП отметила, что на записях НАБУ народный депутат хвастался экс-главе Агентства восстановления Найему, что "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". Именно поэтому она предполагает, что он использовал эти связи и выехал из страны. Хотя, по данным ГПСУ, официально Одарченко границу не пересекал.