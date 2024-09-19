Одарченка оголосили у міжнародний розшук за клопотанням прокурора САП, оскільки він порушив покладені на нього процесуальні обов'язки. Нардеп вийшов з-під варти під заставу, а тепер зник та не виходить на зв'язок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

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Одарченко зник

За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, проте у квартирі Одарченка живе водій. За його словами, нардепа немає з вівторка і де він – не знає, на зв'язок він не виходить.

Водій сказав, що Одарченко залишив у машині три своїх мобільні телефони й попросив поставити їх на зарядку у квартирі. Також нардеп сказав своєму водію, що до парламенту добереться сам і після засідання повернеться.

Прокурор САП зазначила, що на записах НАБУ народний депутат хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Саме тому вона припускає, що він використав ці зв'язки та виїхав з країни. Хоч, за даними ДПСУ, офіційно Одарченко кордон не перетинав.

Позиція захисту радить шукати Одарченка на Закарпатті

Адвокати нардепа заявили, що клопотання про міжнародний розшук є передчасним, тому що немає доказів, що Одарченко виїхав.

Також сторона захисту сказав, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали б "перевірити" чи немає його там.