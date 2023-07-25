Нардепа Пономарева, подозреваемого в госизмене, отправили в СИЗО без права внесения залога

Народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Меру пресечения депутату выбирали в течение двух дней.

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По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее Генеральный прокурор подписал ему уведомление о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

Пономарева подозревают в госизмене

Александру Пономареву объявили подозрение в государственной измене в понедельник, 24 июля. По данным СБУ, действующий депутат с февраля 2022 года по начало 2023 года находился на оккупированных россиянами территориях, в Бердянске, и в то время пошел на сотрудничество с россиянами.

Нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в филиалах российских банков на оккупированных территориях. А также организовал работу горюче-смазочных предприятий, которые он контролирует, и поставки продукции этих предприятий российским военным.

По данным СБУ, эти поставки продолжились и по возвращении Пономарева из Бердянска в Киев.

Депутату грозит до 15 лет тюрьмы.

К слову, Пономарев фигурирует в ряде расследований по проведению фиктивных тендеров, уклонению от уплаты налогов и взяточничеству.