Нардепов "любителей Мальдив" могут привести в чувство уголовные дела СБУ: мнение экспертов

Обыски СБУ у нардепа Юрия Аристова – сигнал для любителей пляжей и нелегальных схем. Таким образом, госорган продемонстрировал, что политическая принадлежность нарушителя не имеет значения.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт отметил, что в случае с отдельными представителями власти есть нюанс: они имеют доступ к гостайне.

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Эксперт считает, что делом Служба Ариста еще раз продемонстрировала – для нее не имеет значения политическая принадлежность нарушителя.

В последнее время разоблачен целый ряд нардепов: ведется следствие по нардепу Алексееву, сел за решетку Пономарев из ОПЗЖ. Глава СБУ Малыш в интервью подчеркивает, что Служба равноудалена от любых политических разборок и будет наказывать нарушителей независимо от их политической принадлежности. Пока практика подтверждает эти слова,

– акцентирует Загородний.

"В случае с Аристовым есть еще один важный фактор. Нардеп занимал важный пост в одном из ключевых для войны комитетов Совета. Имел доступ к гостайне. Поэтому проверить с кем нардеп имел встречи во время зарубежных визитов – еще одна задача СБУ", – подчеркивает политолог.

Самый главный результат дела Аристова, по мнению политолога, это сигнал от СБУ для других любителей пляжей и нелегальных схем.

Партийная принадлежность и связи не избавят от ответственности. Нужно возвращать в реальность депутатов и чиновников, которые забыли о войне в стране. Уголовные дела должны привести в сознание всех "любителей Мальдив",

– резюмирует Загородний.

Напомним ранее, СБУ провела обыски у народного депутата Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки".