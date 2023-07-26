Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт зауважив, що у випадку з окремими представниками влади є нюанс: вони мають доступ до держтаємниці.

До теми Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій, – голова СБУ Малюк

Експерт вважає, що справою Арістова Служба ще раз продемонструвала – для неї немає значення політична приналежність порушника.

Останнім часом викрито цілий ряд нардепів: ведеться слідство щодо нардепа Алексєєва, сів за ґрати Пономарьов з ОПЗЖ. Голова СБУ Малюк в інтерв’ю підкреслює, що Служба рівновіддалена від будь-яких політичних розборок і буде карати порушників незалежно від їх політичної приналежності. Поки практика підтверджує ці слова,

– акцентує Загородній.

"У випадку з Арістовим є ще один важливий фактор. Нардеп займав важливу посаду в одному з ключових для війни комітетів Ради. Мав доступ до держтаємниці. Тому перевірити з ким нардеп мав зустрічі під час закордонних візитів – ще одне завдання СБУ", – підкреслює політолог.

Найголовніший результат справи Арістова, на думку політолога, – це сигнал від СБУ для інших любителів пляжів та нелегальних схем.

Партійна приналежність та зв’язки не врятують від відповідальності. Потрібно повертати у реальність тих депутатів та чиновників, які забули про війну в країні. Кримінальні справи мають привести до тями всіх "любителів Мальдів,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше, СБУ провела обшуки у народного депутата Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження".