За попытку подкупа Кубракова и Наема: суд отправил в СИЗО нардепа Лабазюка, но он может выйти

Нардепу от партии "За будущее" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако Сергею Лабазюку оставили возможность выйти под залог в 40 миллионов гривен.

Соответствующее решение суд принял утром 28 ноября. Меру пресечения нардепу начали выбирать еще вечером 27 ноября, однако судья после 4 часов заседания заявил, что объявит решение в 8 утра следующего дня, пишет 24 Канал.

Смотрите также Экс-замглавы Госспецсвязи отправили в СИЗО: впрочем, есть нюанс

Что известно о мере пресечения Лабазюку

Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу народного депутата Украины, пытавшегося подкупить топ-чиновников в сфере восстановления,

– заявили в НАБУ.

Меру пресечения избрали на два месяца – до 21 января 2024 года нардеп будет находиться в Киевском СИЗО. Однако политик может выйти под залог в размере 40 миллионов 260 тысяч гривен. Кстати, прокуроры ходатайствовали о заключении под стражу на два месяца с правом внести залог 100 миллионов гривен.

Журналисты Суспильного рассказали, что депутат был взят под стражу в зале суда.

Лабазюк сказал журналистам "Радио Свобода", что не признает свою вину, и заявил, что 40 миллионов гривен на залог у него сейчас нет. Однако нардеп сказал, что он планирует одолжить деньги "у родных".

Лабазюк своей вины не признает: смотрите видео

Если нардеп от партии "За будущее" внесет залог и выйдет из СИЗО, то на него возложат обязанности:

прибывать по вызову к детективу НАБУ;

сообщать детективу об изменении места жительства.

Суд решил, что политик может жить в Киеве и Хмельницкой области и свободно перемещаться между этими регионами. Однако ему запретили общаться со свидетелями:

министром Александром Кубраковым;

председателем Госагентства восстановления Мустафой Найемом;

еще одним подозреваемым – руководителем ООО "Ю Ар Ди Украинские дороги" Денисом Назимовым;

водителем, который передавал "китайский подарок" Мустафе Найему – Богданом Шудрей.

Лабазюк фигурирует по делу о попытке подкупа