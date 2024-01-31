Нардепа Мариковского от "Слуг" подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты

Народного депутата Украины подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты на почти 25 миллионов гривен. Он задекларировал ее в 2020 году.

В то же время депутат указал, что криптовалюта принадлежала ему еще с 2019 года. Однако специалисты НАБУ и САП установили обратное.

Смотрите также Элитная квартира, миллионный "бизнес" жены на OLX: что интересного в декларации "Слуги" Неклюдова

Что известно о деле нардепа

Следствие установило, что народный депутат в 2020 году задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 миллионов гривен. Он отметил, что эти деньги ему принадлежали еще с 2019 года.

Вместе с тем, НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек на самом деле никогда ему не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, которые не имеют никакого отношения к субъекту декларирования,

– объяснили в ведомстве.

Эксперты установили, что подозреваемый недостоверно задекларировал криптовалюты на 24,6 миллиона гривен.

Именно поэтому 31 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили нардепу о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год.

Преступление квалифицировали по факту умышленного внесения субъектом декларирования заведомо ложных сведений в декларации (часть 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы, ограничение или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

СМИ назвали имя подозреваемого нардепа

Издание "РБК-Украина" сообщило, что речь идет о народном депутате от партии "Слуга народа" Александре Мариковском.

Политик является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития. По данным ЧЕСНО, нардеп:

с 2019 года является руководителем проекта "Мониторинг СМИ", членом ВОО "Автомайдан";

в 2015 году основал общественную организацию "Центр контент-анализа", где является управляющим партнером. Также является директором консалтингового агентства и IT-компании ООО "Интеллектуальные медийные системы" и ООО "Медиатека";

в конце 2022 года был одним из тех нардепов, которые поддержали градостроительную реформу № 5655, которую вводили в интересах застройщиков и которая нивелировала влияние граждан на восстановление Украины.

Нардеп Мариковский отреагировал на подозрение

Александр Мариковский написал, что информация о подозрении стала для него полным шоком. Нардеп признал, что ошибся в декларации в 2020 году, однако заявил, что своей вины не признает.

2020 год были допущены существенные ошибки в декларации. Проходил полную проверку, считал и до сих пор считаю, что действовал четко в рамках закона. Отвечал быстро и честно на все уточнения, ходил на допросы и так далее. Прошел физический обыск, ничего не нашли, кроме 2 телефонов, АКМ, гранаты и криптокошелька. Именно это было изъято,

– заявил политик.

Он добавил, что вины не признает, а свою честь и достоинство будет защищать в суде.