Нардепу от ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене народному депутату от уже несуществующей партии ОПЗЖ, бывшему заместителю Генпрокурора Ренату Кузьмину.

В чем подозревают Кузьмина

В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

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С марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая носила пропагандистский характер.

Целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства,

– отмечают в бюро.

Местонахождение предателя неизвестно

В настоящее время силовики работают над установлением местонахождения Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Отмечают, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Кратко о "деятельности" Кузьмина

Антиукраинская позиция у Кузьмина была всегда, даже в то время, когда он был "у власти".

К слову, именно Кузьмин инициировал неправомерное уголовное дело, обозначающее Революцию Достоинства как "государственный переворот". Тогда депутаты просили возбудить против Кузьмина уголовное производство.

Во время Революции Достоинства Ренат Кузьмин скрылся из Украины. Во время президентства Виктора Януковича он был заместителем генерального прокурора.

В 2014 году против Кузьмина было открыто уголовное производство по незаконному задержанию Юрия Луценко в 2010 году. Однако это обвинение сняли сразу же после того, как в 2019 году его избрали народным депутатом согласно списку ОПЗЖ.

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22 февраля, в преддверии полномасштабной войны, Кузьмин заявлял, что Россия быстро захватит Киев, будет создано новое государство, а западные области, откажутся от вступления в новый союз и отправятся в "самостоятельное плавание".