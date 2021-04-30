Святослав Вакарчук и Сергей Притула пришли из шоу-бизнеса и создали партию на своем авторитете. Они привели в парламент людей, которые самостоятельно не смогли бы туда попасть.

Ведь для этого нужно иметь либо очень большой кредит доверия и узнаваемости, либо очень большие деньги. Такое мнение в программе "Перекрестный допрос" высказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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По ее словам, у представителей фракции нет больших ресурсов. Это люди, которые просто знают, как делать свою работу.

Если вы посмотрите сейчас на народных депутатов нашей фракции, это, пожалуй, одни из беднейших людей парламента,

– сказала Устинова.

Она отметила, что они не являются суперзвездами для того, чтобы за них проголосовали. В то же время они не являются богатыми людьми, которые могли бы фактически оплатить себе выборы.

"Поэтому сейчас обвинять этих людей, которые создали партию, привели туда людей и начали развитие, в том, что они из шоу-бизнеса – это цинизм", – добавила депутат.

Отметим! Национальное агентство по предупреждению коррупции не перечислило партии "Голос" финансирование. В то же время деньги получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

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