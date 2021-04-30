Нардепы из "Голоса" одни из беднейших в парламенте, – Устинова
Святослав Вакарчук и Сергей Притула пришли из шоу-бизнеса и создали партию на своем авторитете. Они привели в парламент людей, которые самостоятельно не смогли бы туда попасть.
Источник:24 канал
Ведь для этого нужно иметь либо очень большой кредит доверия и узнаваемости, либо очень большие деньги. Такое мнение в программе "Перекрестный допрос" высказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.
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По ее словам, у представителей фракции нет больших ресурсов. Это люди, которые просто знают, как делать свою работу.
Если вы посмотрите сейчас на народных депутатов нашей фракции, это, пожалуй, одни из беднейших людей парламента,
– сказала Устинова.
Она отметила, что они не являются суперзвездами для того, чтобы за них проголосовали. В то же время они не являются богатыми людьми, которые могли бы фактически оплатить себе выборы.
"Поэтому сейчас обвинять этих людей, которые создали партию, привели туда людей и начали развитие, в том, что они из шоу-бизнеса – это цинизм", – добавила депутат.
Что известно о зарплате нардепов из "Голоса"
- В 2020 году лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заработал 1 081 472 гривны. Из них 460 472 гривны – зарплата в Верховной Раде.
- Устинова за 2020 год получила 471,5 тысяч гривен зарплаты в Верховной Раде.
- Глава партии "Голос" Кира Рудык в 2020 году получила от продажи криптовалют 966 181 гривну. В Верховной Раде она получила 417 267 гривен зарплаты.
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